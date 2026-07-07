۱۶ تیر ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۳

خیل عاشقان رهبری، چند ساعت پیش از تشییع رهبر شهید، در جمکران

خیل عاشقان رهبری، چند ساعت پیش از تشییع رهبر شهید، در جمکران

خیل عاشقان رهبری، چند ساعت پیش از تشییع رهبر شهید، در جمکران گرد هم آمدند.

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کد خبر 1405041601051
دبیر محمد آوخ

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