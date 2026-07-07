https://www.chtn.ir/x4s9b۱۶ تیر ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۳ کد خبر 1405041601051 فیلم خبری خیل عاشقان رهبری، چند ساعت پیش از تشییع رهبر شهید، در جمکران خیل عاشقان رهبری، چند ساعت پیش از تشییع رهبر شهید، در جمکران گرد هم آمدند. دریافت 7 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405041601051 دبیر محمد آوخ برچسبها رهبر شهید تشییع رهبر شهید انقلاب بدرقه آقای شهید ایران شهید آستان مقدس مسجد جمکران جمکران استان قم شهرستان قم پربینندهترینها تجدید بیعت جمعی از صنعتگران سیستان وبلوچستان با رهبر شهید انقلاب رهاورد اقتصادی رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی،… فعالیت شبانهروزی دستگاههای خدماترسان قم برای میزبانی از بدرقه آقای شهید… خانههای دل، به روی عاشقان ولایت گشوده شد
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