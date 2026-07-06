اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید در مسجد جمکران

به گزارش خبرنگار میراثآریا، اکبر بهنامجو در گفتوگویی اظهار کرد: سهشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۶ صبح نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید با حضور باشکوه مردم در مسجد جمکران اقامه میشود.
استاندار قم بیان کرد: الحمدالله استان قم آماده شده است تا مراسم اصلی اقامه نماز و آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و خانواده اش را برگزار کند.
بهنام جو افزود: انشاءلله فردا رأس ساعت ۶ صبح مراسم نماز و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در مسجد مقدس جمکران ترتیب خواهد یافت و پس از آن مراسم تشییع از بلوار پیامبر اعظم(ص) به سمت حرم مطهر حضرت معصومه(س) انجام می شود.
او اضافه کرد: با این وجود، مردم انقلابی و متدین استان قم و زائران از سراسر کشور از ساعتهای گذشته از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) به سمت بلوار پیامبر اعظم(ص) و مسجد جمکران حرکت خود را آغاز کردند.
استاندار قم خاطرنشان کرد: دلدادگان امام شهید هم اکنون موج موج وارد مسجد جمکران میشوند.
بهنام جو تصریح کرد: مسئولان استان قم و گروههای مردمی در مسیر حرکت زائران که از سراسر کشور هستند، تمهیداتی را اندیشیده اند و برنامه های فرهنگی نیز در مسجد جمکران شروع شده است.
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