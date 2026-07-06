۸۷۰ هزار نفر وارد قم شدند/ تمهیدات لازم برای استقبال زائرین صورت گرفته است

مهدی رابط، رئیس انجمن حرفه ای دفاتر مسافرتی قم در گفت و گو با خبرنگار میراث آریا، با اشاره به تعداد زائرینی که تاکنون برای تشییع رهبر شهید انقلاب وارد استان قم شدند، گفت: تعداد زائرینی که تا این لحظه وارد استان قم شدند تقریبا ۸۷۰ هزار نفر است.

رابط ادامه داد: این افراد قبل از مراسم تشییع در سامانه ای که در اختیارشان قرار گرفته بود ثبت نام کردند و درخواست اقامت دادند.

او ادامه داد: تعداد اشاره شده در هتل ها مستقر نیستند و در حسینیه ها، مدارس، مساجد، موکب ها و مهمان پذیرها مستقرند.

رابط در پایان افزود: موکب هایمان در قم نیز به صورت شبانه روزی فعال هستند و در کنار آنها موکب های وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و جمکران نیز فعالیت دارد.

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