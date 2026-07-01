بدرقه آقای شهید ایران

بدرقه آقای شهید ایران

ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید با صدور اطلاعیه‌ای، شعار محوری «باید برخاست» و نشان رسمی «مشت گره‌کرده» را مبنای جهت‌گیری‌های محتوایی و هویت بصری مراسم بزرگ «بدرقه آقای شهید ایران» اعلام کرد.

آخرین مطالب پرونده 2