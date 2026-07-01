ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید با صدور اطلاعیهای، شعار محوری «باید برخاست» و نشان رسمی «مشت گرهکرده» را مبنای جهتگیریهای محتوایی و هویت بصری مراسم بزرگ «بدرقه آقای شهید ایران» اعلام کرد.
آخرین مطالب پرونده 2
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تأکید معاون سیاسی استاندار قم بر نقش راهبردی رسانهها در مراسم تشییع رهبر…
معاون سیاسیامنیتی استانداری قم، بر ضرورت تولید محتوای ماندگار و نقشآفرینی مؤثر رسانهها در تبیین ابعاد این رویداد…
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استان قزوین با تمام ظرفیت افتخار میزبانی از خیل عظیم زائران بدرقه آقای…
استاندار قزوین در تشریح اقدامات ستاد استقبال از زائران مراسم بدرقه رهبر شهید از بسیج تمامی امکانات استان برای میزبانی…
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برگزاری باشکوه مراسم «بدرقه آقای شهید ایران» نیازمند همافزایی همه ظرفیتهای…
شهردار قم، با تأکید بر این که مراسم «بدرقه آقای شهید ایران» رویدادی ملی است، گفت: برگزاری باشکوه این آیین نیازمند…
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رزمایش کمیته اسکان مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب روز جمعه در قم برگزار میشود
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم؛ از برگزاری رزمایش کمیته اسکان مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید…
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ظرفیت اسکان ۸۲۶ هزار زائر برای مراسم «بدرقه آقای شهید ایران» در قم فراهم…
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم؛ از پیشبینی ظرفیت اسکان رسمی و غیررسمی برای ۸۲۶ هزار زائر در…
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برگزاری دو نشست ستاد ویژه تشییع پیکر رهبر شهید در معاونت گردشگری کشور
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و رئیس ستاد ویژه معاونت گردشگری از برگزاری دومین و سومین…
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اقامتگاههای بومگردی آماده میزبانی از شرکتکنندگان در مراسم تشییع پیکر…
رئیس جامعه انجمنهای حرفهای اقامتگاههای بومگردی ایران از آمادگی گسترده شبکه اقامتگاههای بومگردی کشور برای…
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تشکیل دبیرخانه استانی اطلاعرسانی از مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب…
نشست شورای هماهنگی روابطعمومیهای دستگاههای اجرایی استان گیلان با هدف همافزایی رسانهای، تولید محتوای هوشمندانه…
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تمام ظرفیت هتلهای تهران برای خدمت به زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب…
رئیس جامعه هتلداران تهران از آمادگی کامل هتلها و مراکز اقامتی پایتخت برای میزبانی از شرکتکنندگان در مراسم تشییع…
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دسترسی به بلیت اتوبوس مراسم تشییع از سامانههای آنلاین اعلام شد
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای اعلام کرد: امکان خرید بلیت اتوبوس برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید از…
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نحوه فعالیت بانکها در تعطیلات ۴ روزه تهران/ شعب کشیک فعال هستند
کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی با صدور اطلاعیهای، جزئیات نحوه فعالیت شعب کشیک و واحدهای پشتیبان بانکهای…
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تعطیلی اماکن فرهنگیتاریخی سراسر کشور در نیمه تیرماه
با اعلام تعطیلی سراسری کشور در روز دوشنبه ۱۵ تیرماه به دلیل برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، تمامی…
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تصمیم جدید دولت درباره تعطیلیهای هفته آینده
سخنگوی دولت اعلام کرد سهشنبه تهران تعطیل خواهد بود و پنجشنبه ۱۸ تیرماه در سراسر کشور عزای عمومی است.
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مراسم تشییع رهبر شهید باید به نماد انسجام ملی، عظمت ایران و روایت پیروزی…
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تاکید بر اینکه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی یکی از مهمترین رویدادهای…
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نشست شورای معاونان، مشاوران، مدیران کل ستادی و استانی با حضور وزیر میراثفرهنگی،…
امروز ۱۰تیرماه ۱۴۰۵ نشست شورای معاونان، مشاوران، مدیران کل ستادی و استانی با حضور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و…
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فرودگاه مهرآباد از ساعت ۵ صبح روز جمعه ۱۲ تیرماه تعطیل میشود
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: فرودگاه مهرآباد از ساعت ۵ صبح روز جمعه ۱۲ تیرماه فقط پذیرای پروازهای دیپلماتیک…
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۱۴هزار عضو رسانهای ایرانی و ۹۰۰ خبرنگار خارجی راوی مراسم وداع و تشییع…
سخنگوی ستاد وداع، تشییع و تدفین امام مجاهد شهید از پوشش گسترده رسانهای مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید…
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بسیج امکانات در کهگیلویه و بویراحمد؛ از ماموریت ویژه میراثفرهنگی در مراکز…
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با صدور فرمان آمادهباش کامل به تمامی دستگاههای اجرایی،…
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تمهیدات وزارت راه برای جابهجایی زائران مراسم تشییع رهبر شهید اعلام شد
معاون حملونقل وزارت راه و شهرسازی گفت:با بسیج ۷هزار و ۵۰۰ دستگاه ناوگان جادهای، اختصاص ۷۰درصد ظرفیت ریلی و آمادگی…