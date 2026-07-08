محمدعلی طالبی استاندار کرمان در حاشیه مراسم بزرگداشت و ادای احترام مدیران و کارکنان دولت استان به رهبر شهید انقلاب در گفت‌وگو با میراث آریا ضمن تسلیت شهادت قائد کشور و گرامیداشت یاد شهدا، اظهار کرد: امروز نیازمند الگوگیری از منش مدیریتی رهبر شهید انقلاب برای توسعه و پیشرفت هرچه بهتر کشور هستیم.

طالبی افزود: ایشان در طول قریب به ۴۷ سال حضور در مسئولیت‌های مختلف، از رهبری انقلاب تا ریاست‌جمهوری، نمایندگی مجلس و دیگر مسئولیت‌ها، تجربه‌ای ارزشمند در حوزه مدیریت و خدمت به مردم به دست آوردند و در کنار ویژگی‌های علمی، اخلاقی و اعتقادی، سرمایه‌ای ارزشمند برای مردم و مدیران کشور بر جای گذاشتند.

استاندار کرمان با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از این آموزه‌ها در مدیریت کشور و استان گفت: یکی از نکات برجسته‌ای که رهبر شهید انقلاب همواره بر آن تاکید داشتند، مسئله‌محوری و دوری از روزمرگی بود، ایشان مدیریت را صرفا اداره روزمره امور نمی‌دانستند و بر شناخت دقیق مسائل کشور و استان‌ها و تمرکز بر آن‌ها به‌عنوان مقدمه حل مشکلات تاکید داشتند.

او در ادامه بیان کرد: امروز در استان کرمان موضوعاتی وجود دارد که اگر با تمرکز، انسجام، اتحاد و همدلی دنبال شوند، می‌توان بر آن‌ها فائق آمد.

طالبی مردم‌باوری را از دیگر ویژگی‌های مورد تاکید رهبر شهید انقلاب عنوان کرد و گفت: ایشان همواره مردم‌باوری را بزرگ‌ترین سرمایه کشور برای پیشرفت می‌دانستند و معتقد بودند هرجا مردم به میدان بیایند، گره‌های بزرگ گشوده می‌شود.

استاندار کرمان افزود: این موضوع را هم در کشور و هم در استان تجربه کرده‌ایم و بسیاری از مشکلات با مشارکت مردم حل شده است، پس از شهادت ایشان و وقوع جنگ، دشمنان به دنبال فروپاشی کشور بودند، اما حضور باصلابت مردم این توطئه را خنثی کرد و کشور با استحکام بیشتری مسیر خود را در پیمودن آرمان‌های انقلاب و جمهوری اسلامی ادامه داد.

او با اشاره به اهمیت امیدآفرینی در مدیریت اظهار کرد: در همه دوران گذشته، با وجود مشکلات و چالش‌ها، امیدآفرینی در بیانات ایشان و دوری از فضای ناامیدی، از ویژگی‌های برجسته‌ای بود که می‌تواند برای مدیران الهام‌بخش باشد، باید با وجود مشکلات، به جامعه امید داد، چشم‌اندازی از توسعه و پیشرفت ترسیم و برای تحقق آن تلاش کرد.

طالبی همچنین روحیه جوانی، تلاش، مجاهدت در حل مشکلات مردم و مسئولیت‌پذیری را از دیگر ویژگی‌های مورد تاکید رهبر شهید انقلاب دانست و گفت: این ویژگی‌ها می‌تواند به ارتقا عملکرد ادارات و دستگاه‌های اجرایی و رفع مشکلات مردم کمک کند.

استاندار کرمان با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی اظهار کرد: این موضوع از نکاتی است که استان کرمان بیش از هر زمان دیگری به تقویت آن نیاز دارد، کرمان از ظرفیت‌های فراوان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار است و می‌تواند با اتکا به توان داخلی، زمینه توسعه بیشتر را فراهم کند.

او عدالت در توسعه را نیز از دیگر محورهای مورد تاکید رهبر شهید دانست و افزود: در استانی مانند کرمان که با برخی نابرابری‌ها در برخورداری از امکانات، زیرساخت‌ها و قابلیت‌های توسعه مواجه است، باید توسعه عدالت‌محور را با جدیت دنبال کنیم.

طالبی با اشاره به مسئولیت مدیران خاطرنشان کرد: رهبر شهید انقلاب بارها تاکید کردند که مسئولیت، امانتی است که مردم بر عهده ما گذاشته‌اند، در آخرین دیداری که افتخار حضور در جمع استانداران را داشتم، ایشان بر امانت‌داری، پاکدستی، سلامت اداری، صداقت، مسئولیت‌پذیری و حرکت بر اساس خواست مردم و ضوابط و مقررات تاکید کردند.

وی در پایان خطاب به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان گفت: از همه مدیران و کارکنان می‌خواهم با مسئولیت‌پذیری و تلاش صادقانه در مسیر خدمت به مردم گام بردارند و فضای همدلی، همراهی و هم‌افزایی موجود در استان را قدر بدانند تا با تداوم این همکاری، مسیر خدمت به مردم استان کرمان با تلاش مضاعف دنبال شود.

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