بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری از موکب گردشگری خراسان شمالی

به گزارش خبر نگار میراث آریا، سیدمجتبی علوی‌مقدم روز دوشنبه ۱۵ تیرماه در جریان بازدید از موکب گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان، گفت: خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع و زائران در مسیرهای مواصلاتی استان باید با کیفیت مطلوب و در شأن این مراسم انجام شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف، زمینه ارائه خدمات مناسب، تسهیل تردد و افزایش رفاه شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع را فراهم می‌کند.

علوی‌مقدم افزود: فعالیت موکب‌های گردشگری در مبادی ورودی و خروجی استان، بخشی از برنامه‌ریزی انجام‌شده برای پشتیبانی از این مراسم و پاسخ‌گویی به نیازهای مسیر است.

علوی‌مقدم در پایان خاطرنشان کرد که نظارت بر کیفیت خدمات در این ایستگاه‌ها تا پایان برگزاری مراسم ادامه دارد.

موکب گردشگری خراسان شمالی با هدف ارائه خدمات رفاهی، راهنمایی و پاسخ‌گویی به نیازهای مسیر شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع توسط اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و تشکل های حرفه ای گردشگری در ورودی اصلی مرکز استان (بجنورد) برپا شده است.

انتهای پیام/