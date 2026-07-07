به گزارش خبرنگار میراثآریا، احمد دیناری بیان کرد: نصب بیلبورد تجلیل از قائد شهید امت با هدف فضاسازی محیطی و ایجاد حالوهوای مناسب در محورهای ورودی شهر و همراهی با برنامههای بزرگداشت انجام شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی ادامه داد: در این راستا، تمامی ظرفیتهای تبلیغاتی موجود در تأسیسات گردشگری و مجموعههای تحت مدیریت این اداره کل برای پوشش مناسب این مناسبت بهکار گرفته شده است.
دیناری افزود: با برنامهریزی صورتگرفته، علاوه بر نصب بنر در پلیسراه قدیم، سایر مراکز اقامتی و مجتمعهای خدمات رفاهی بینراهی نیز موظف به همکاری برای اجرای فضاسازیهای مشابه شدند.
او در پایان با تأکید بر اهمیت زنده نگهداشتن یاد و خاطره این شخصیت والا، تصریح کرد که این اقدامات در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، همافزایی دستگاههای اجرایی و تشکل های حرفه ای گردشگری استان و همچنین استقبال شایسته از شرکتکنندگان در مراسم تشییع اجرا می شود.
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