به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدعلی طالبی شامگاه سه‌شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۵ در نشست هیئت راهبردی پایگاه میراث جهانی بم و منظر فرهنگی آن به مناسبت بیست‌ودومین سالروز ثبت جهانی این اثر، با اشاره به روند بازسازی بم پس از زلزله اظهار کرد: ارگ تاریخی بم پس از بازسازی به نمادی از توانایی ایران در حفاظت و معرفی میراث تمدنی کشور تبدیل شده است و از تمامی افرادی که در این مسیر نقش‌آفرینی کرده‌اند قدردانی کرد.

استاندار کرمان با بیان اینکه امروز نباید نگاه به بم تنها معطوف به گذشته و ثبت جهانی آن باشد، افزود: باید از ظرفیت‌های ایجاد شده در حوزه میراث‌فرهنگی این منطقه به عنوان ابزاری برای توسعه شهرستان بم و شرق استان استفاده شود.

او گفت: در برنامه‌های توسعه استان، به‌ویژه در چارچوب برنامه «کرمان برفراز»، بم به عنوان قطب گردشگری تاریخی و فرهنگی و یکی از کانون‌های ارائه میراث تاریخی و تمدنی کشور دیده شده است.

طالبی تصریح کرد: ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی در کنار توانمندی‌های صنعتی و کشاورزی منطقه می‌تواند مجموعه‌ای کامل برای توسعه شهرستان بم ایجاد کند و شکل‌گیری صنعت، کشاورزی، میراث‌فرهنگی و گردشگری قدرتمند را در کنار یکدیگر امکان‌پذیر سازد.

استاندار کرمان بر ضرورت هم‌افزایی میان مدیریت شهری، شهرداری، شوراهای اسلامی شهر، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، بخش خصوصی و مردم تأکید کرد و گفت: برای ارتقا جایگاه گردشگری شهرستان بم و توسعه زیرساخت‌های گردشگری، برنامه‌ای مشترک میان همه دستگاه‌ها مورد نیاز است.

او با اشاره به مشارکت بخش خصوصی و اقدامات شهرداری در احیای بافت تاریخی شهرستان، اظهار کرد: این اقدامات زمینه ارتقا زیرساخت‌های گردشگری، احیا بافت تاریخی، برندسازی جهانی و جذب سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری را فراهم می‌کند.

طالبی افزود: نگاه مدیریت استان بر این است که چالش‌های موجود در حوزه گردشگری در آینده برطرف خواهد شد و با فراهم شدن شرایط حضور گردشگران، می‌توان از این فرصت برای رونق گردشگری شهرستان، توسعه اشتغال و افزایش سهم بخش خدمات در اقتصاد بم بهره گرفت.

استاندار کرمان برگزاری رویدادهای ملی و بین‌المللی را از برنامه‌های مهم استان برای بم عنوان کرد و گفت: پیشنهاد برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و گردشگری و همچنین استفاده از ظرفیت خواهرخواندگی با شهرهای تاریخی جهان برای تقویت جایگاه بین‌المللی بم ارائه شده است.

او همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش بین‌المللی سالگرد زلزله بم خبر داد و اظهار کرد: این همایش با هدف پاسداشت افرادی که در حادثه زلزله بم مشارکت و کمک کردند، در صورت فراهم شدن شرایط، امسال برگزار خواهد شد.

طالبی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده با وزارتخانه مربوطه گفت: دومین نشست کارگروه جاده ابریشم اکو و ششمین جشنواره خوراک اکو جاده ابریشم در آبان سال جاری به میزبانی بم و کرمان برگزار خواهد شد.

استاندار کرمان همچنین از برگزاری جشنواره و همایش بین‌المللی دیپلماسی خرما در کرمان خبر داد و افزود: موضوع این رویداد تا حد زیادی به شهر بم و اقتصاد شرق استان اختصاص دارد و ابعاد فرهنگی، اقتصادی و مبادلات جهانی مرتبط با خرما در آن بررسی خواهد شد.

او با اشاره به برنامه‌های استان برای فعال‌سازی فرودگاه بم گفت: از سال گذشته برنامه افزایش پروازها، به‌ویژه پروازهای بین‌المللی، در دستور کار قرار گرفته و سناریوهایی برای برقراری پرواز مستقیم خارجی به فرودگاه بم و منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید تدوین شده است تا فرودگاه به عاملی برای توسعه اقتصادی و گردشگری شهرستان تبدیل شود.

طالبی با تاکید بر استفاده از فناوری‌های هوشمند در حوزه گردشگری اظهار کرد: شهرداری بم ظرفیت لازم برای فعالیت در این حوزه را دارد و پیشنهاد می‌شود بم به سمت تبدیل شدن به شهری جهانی و هوشمند با تکیه بر میراث تاریخی حرکت کند.

استاندار کرمان با بیان اینکه بم میراث مشترک همه ایرانیان است، گفت: مسئولیت حفظ، معرفی و توسعه این میراث تنها به شهرستان بم، شرق استان یا استان کرمان محدود نمی‌شود و همه باید آن را یک مسئولیت ملی بدانند.

او بر ضرورت تدوین برنامه‌های مشخص برای ارگ بم، منظر فرهنگی، سایر آثار تاریخی شهر و قنوات تاکید کرد و افزود: این برنامه‌ها باید تهیه و پیشنهاد شوند تا امکان پیگیری تامین اعتبار از منابع ملی، استانی و همچنین ظرفیت مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی فراهم شود.

طالبی همچنین بر پیگیری جدی ساماندهی ورودی بیابان لوت تاکید کرد و گفت: یکی از راهبردهای استان استفاده از ظرفیت‌های بیابان لوت برای توسعه گردشگری است و نگاه گذشته که بر ملاحظات امنیتی استوار بود، امروز به بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی و گردشگری این منطقه تغییر یافته است.

استاندار کرمان با اشاره به آمادگی مدیریت استان برای حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری اظهار کرد: در صورت ارائه برنامه‌های مشخص و تعیین سهم مشارکت دستگاه‌ها، مدیریت شهری، اعتبارات شهرستان، اعتبارات ملی و استانی و همچنین بنگاه‌های اقتصادی، حمایت‌های لازم انجام خواهد شد تا زمینه تقویت ظرفیت‌های گردشگری تاریخی شهرستان بم و رفع مسائل موجود فراهم شود.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: با پیگیری و احساس مسئولیت همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط، این نشست به مناسبت سالروز ثبت جهانی بم به نقطه عطفی برای آغاز اقدامات مؤثر در حفظ، معرفی و توسعه میراث تاریخی شهرستان بم تبدیل شود.

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