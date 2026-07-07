به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، احمد مرادی‌زاده امروز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵، با اعلام این خبر اظهار کرد: همزمان با برگزاری آیین‌های رسمی بدرقه در تهران، قم و مشهد، برنامه‌های گسترده‌ای در شهر کرمان و تمامی شهرستان‌های استان تدارک دیده شده تا افرادی که امکان حضور در مراسم‌های اصلی را ندارند، بتوانند در فضای معنوی این آیین‌ها مشارکت کنند.

سخنگوی ستاد بدرقه آقای شهید ایران در کرمان با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده‌ ستاد بدرقه گفت: همزمان با برگزاری آیین‌های رسمی در حسینیه ثارالله، گلزار شهدای کرمان و میادین اصلی شهر، مراسم ویژۀ جاماندگان بدرقه در نقاط مختلف استان برگزار خواهد شد تا زمینۀ حضور حداکثری مردم در این برنامه‌های معنوی فراهم شود.

او در ادامه افزود: برای اجرای این برنامه‌ها، در مجموع ۴۱۰ نقطه در سطح استان کرمان پیش‌بینی شده که از این تعداد، ۱۲۷ نقطه در شهر کرمان و ۲۸۳ نقطه در سایر شهرستان‌های استان است، این مراسم‌ها با مشارکت مساجد، هیئت‌های مذهبی، پایگاه‌های فرهنگی و محلات برگزار می‌شود.

مرادی‌زاده با تشریح برنامه‌های این مراسم تصریح کرد: در مساجد، محلات و هیئت‌های مذهبی، آیین‌های عزاداری، قرائت قرآن کریم، مرثیه‌سرایی، سخنرانی و برنامه‌های فرهنگی ویژه‌ای پیش‌بینی شده است تا مردم بتوانند در فضایی معنوی، یاد و راه «آقای شهید ایران» را گرامی بدارند.

سخنگوی ستاد بدرقه آقای شهید ایران در کرمان‌، همچنین به برنامه‌های مستمر حسینیه ثارالله کرمان اشاره و خاطرنشان کرد: اجتماع بزرگ عاشقان «آقای شهید ایران» تا هجدهم تیرماه، هر روز از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ در حسینیه ثارالله کرمان برگزار می‌شود و از عموم مردم دعوت می‌کنیم با حضور در این مراسم، در بزرگداشت مقام رهبر شهید انقلاب مشارکت کنند.

او در ادامه از اجرای ویژه‌برنامه‌های عصرگاهی و شبانه نیز خبر داد و اظهار کرد: علاوه بر مراسم صبحگاهی حسینیه ثارالله، هر روز از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹ ویژه‌برنامه‌هایی در گلزار شهدای کرمان برگزار خواهد شد و از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰ نیز مراسم‌های مردمی در میدان‌های کوثر، آزادی و دیگر نقاط شهر کرمان با حضور اقشار مختلف مردم برپا می‌شود.

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