تاکید استاندار کرمان بر ادامه راه خدمت با الگوگیری از منش رهبر شهید انقلاب

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آیین معنوی و باشکوه وداع با رهبر شهید انقلاب، سه‌شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۵ با حضور حجت الاسلام و المسلمین حسن علیدادی سلیمانی نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان، محمدعلی طالبی استاندار و مردم مؤمن و ولایت‌مدار کرمان، مسئولان استانی، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی در حسینیه ثارالله کرمان برگزار شد.

در این مراسم، اعضای شورای معاونان و کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان نیز با حضور در کنار آحاد مردم، در فضایی آکنده از حزن، شکوه و همبستگی ملی، با رهبر شهید انقلاب وداع کردند.

حاضران در این آیین با قرائت قرآن کریم، مرثیه‌سرایی، نوحه‌خوانی و ابراز ارادت به مقام شامخ رهبر شهید، ضمن گرامیداشت یاد و راه رهبر فرزانه ایران، بر استمرار مسیر عزت، استقلال و اقتدار ایران اسلامی و پاسداری از آرمان‌های انقلاب تأکید کردند.

مراسم وداع در حسینیه ثارالله، جلوه‌ای از وحدت، انسجام و دلدادگی مردم کرمان به ارزش‌های انقلاب اسلامی بود و بار دیگر پیوند عمیق مردم این دیار با فرهنگ ایثار، شهادت و ولایت را به نمایش گذاشت.

تجدید عهدی برای ادامه مسیر خدمت

محمدعلی طالبی در حاشیه این مراسم اظهار کرد: همزمان با تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در قم، مراسمی نیز در کرمان برگزار شد که تجدید بیعت کارکنان و مدیران دستگاه‌های دولتی استان با راه و آرمان‌های شهید ایران بود.

استاندار کرمان افزود: در این مراسم، سجایای اخلاقی، منش مدیریتی و همچنین نکات مورد تاکید رهبر شهید انقلاب در مسیر پیشرفت، آبادانی کشور و مسائل مورد توجه ایشان مورد بیان و تاکید حاضران قرار گرفت.

او با بیان اینکه این مراسم، تجدید عهدی برای ادامه مسیر خدمت است، تصریح کرد: با تاسی به راه و منش ایشان و نکاتی که در دوران مسئولیت‌های مختلف، از ابتدای انقلاب تا زمان شهادت بر آن‌ها پافشاری می‌کردند، تلاش خواهیم کرد این مسیر را پرقدرت‌تر از گذشته ادامه دهیم.

طالبی در ادامه اظهار کرد: امیدواریم با مشارکت مردم، که یکی از محورهای مورد تاکید رهبر شهیدمان بود، و همچنین با همدلی و وفاقی که می‌تواند به‌خوبی در استان کرمان شکل پذیرد، بتوانیم چالش‌های پیش‌رو را به‌درستی مدیریت کرده و روند توسعه استان را با شتاب بیشتری دنبال کنیم.

استاندار کرمان در پایان تاکید کرد: امیدواریم با مشارکت مردم و همدلی در استان، کرمانی آبادتر، زیباتر و در شان مردم وفادار این دیار به انقلاب و راه رهبر شهید ساخته شود.

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