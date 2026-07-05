به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدعلی طالبی صبح یکشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۵ در ارتباط با برنامه «سلام کرمان» از رادیو کرمان، ضمن تسلیت ایام و گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: به نیابت از مردم استان کرمان در مصلای تهران برای اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب حضور دارم.

استاندار کرمان با اشاره به حضور گسترده مردم کرمان در برنامه‌های تهران افزود: با تمهیدات انجام‌شده، شاهد حضور پررنگ مردم کرمان در آیین‌های تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در تهران و همچنین برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در قم و مشهد خواهیم بود.

او در پایان خاطرنشان کرد: برنامه‌هایی نیز در کرمان تدارک دیده شده تا مردم با حضوری گسترده، مراتب سپاس و قدردانی خود را نسبت به رهبری‌های داهیانه رهبر شهید انقلاب ابراز کنند.

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