به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، همزمان با تداوم اعزام و اسکان زائران آیین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، جلسه اتاق وضعیت عملیاتی ستاد استانی آیین بدرقه «آقای شهید ایران» به ریاست رحمان جلالی دبیر ستاد استانی و معاون امنیتی و انتظامی استاندار، شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵ در استانداری کرمان برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت اجرای برنامه‌های مرتبط با میزبانی و خدمات‌رسانی به زائران با رویکرد رصد لحظه‌ای، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، مدیریت عملیات و افزایش کیفیت خدمات مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین شناسنامه برنامه‌های محوری شهرستان‌های استان، میزان آمادگی مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی، وضعیت توزیع سوخت، آمادگی ناوگان حمل‌ونقل زمینی و استقرار تیم‌های امدادی و درمانی در محورهای مواصلاتی استان به‌صورت مستمر پایش و ارزیابی شد.

در این جلسه بر تداوم هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، تسریع در رفع مسائل احتمالی و ارائه خدمات مطلوب، ایمن و منظم به زائران و مردم تا پایان آیین‌های پیش‌بینی‌شده تأکید شد.

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