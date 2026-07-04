حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در گفتوگو با خبرنگار میراث آریا ضمن قدردانی از تلاش مدیرکل میراثفرهنگی کرمان و مجموعه کارکنان این ادارهکل افزود: امروز گردشگری در جهان به یکی از مهمترین حوزههای درآمدزا تبدیل شده و بسیاری از کشورها با وجود نداشتن ظرفیتهای تاریخی و تمدنی قابل مقایسه با ایران، از همین طریق درآمدهای قابل توجهی کسب میکنند.
حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی ادامه داد: برخی کشورها حتی با کمترین ظرفیت طبیعی و تاریخی، از طریق ایجاد جاذبه، تبلیغات و برنامهریزی، سالانه میلیونها گردشگر جذب میکنند، اما متاسفانه ما با وجود برخورداری از تمدنی چند هزار ساله، هنوز آنگونه که باید از این ظرفیت استفاده نکردهایم.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه حفظ آثار تاریخی یک مسئولیت ملی است، تصریح کرد: میراثفرهنگی، امانتی است که از گذشتگان و نیاکان ما به دست ما رسیده و اگر در حفظ آن کوتاهی شود، در واقع به این میراث ارزشمند خیانت شده است.
او خاطرنشان کرد: نیاکان ما قرنها این آثار را حفظ کردهاند تا به دست نسل امروز برسد و ما نیز موظفیم آن را برای آیندگان نگهداری کنیم؛ چرا که ممکن است اگر امروز غفلت شود، در آینده تنها نام یا تصویری از این آثار باقی بماند.
حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی بر ضرورت معرفی آثار تاریخی و فرهنگی کشور تاکید کرد و گفت: باید هم مردم داخل کشور و هم مردم دنیا را با ظرفیتهای عظیم فرهنگی و تاریخی ایران آشنا کنیم و امکانات و زیرساختهای لازم را برای حضور گردشگران فراهم آوریم.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به آثار فرهنگی حضور گردشگران خارجی در ایران اظهارکرد: حضور گردشگران تنها به معنای بازدید از یک بنای تاریخی نیست، بلکه زمینهساز تبادل فرهنگی و معرفی فرهنگ، آداب و رسوم و سبک زندگی مردم ایران به ملتهای دیگر است.
او افزود: بسیاری از گردشگران خارجی هنگام حضور در ایران با مراسم مذهبی، آیینهای سنتی، مهماننوازی مردم و فضای فرهنگی کشور آشنا میشوند و این مسئله میتواند تاثیر عمیقی در معرفی فرهنگ دینی و انقلابی جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی با اشاره به جذابیت آیینهای مذهبی برای گردشگران خارجی گفت: حضور گردشگران در ایام مذهبی مانند ماه محرم و مشاهده مراسم عزاداری سیدالشهدا (ع)، نذورات مردمی و شور و شعور دینی مردم ایران، از جمله موضوعاتی است که برای بسیاری از اتباع خارجی جذاب و تأثیرگذار است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: حتی بازدید از مساجد تاریخی و مشاهده برگزاری نماز جماعت و حضور مردم در اماکن مذهبی، میتواند جلوهای از فرهنگ و هویت دینی مردم ایران را به نمایش بگذارد.
او با بیان اینکه در حوزه گردشگری و میراثفرهنگی دچار برخی غفلتها شدهایم، تصریح کرد: باید نگاه جدیدی به این ظرفیتها داشته باشیم و از این فرصت در ابعاد فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی استفاده کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی گفت: در شرایطی که تبلیغات منفی فراوانی علیه جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور انجام میشود، حضور گردشگران خارجی در ایران و مشاهده امنیت، آرامش و واقعیتهای جامعه ایرانی، بهترین پاسخ به این فضاسازیهاست.
رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: هر گردشگری که به ایران سفر میکند، پس از بازگشت به کشور خود به یک سفیر فرهنگی تبدیل میشود و واقعیات ایران را برای دیگران بازگو میکند؛ موضوعی که شاید با صرف هزینههای کلان تبلیغاتی نیز قابل دستیابی نباشد.
او همچنین با اشاره به جایگاه صنایعدستی ایران، اظهارکرد: صنایعدستی ایران در جهان از اعتبار و جایگاه ویژهای برخوردار است و برخی کشورها حتی اقدام به کپیبرداری از محصولات ایرانی کردهاند تا بتوانند از اعتبار برند صنایعدستی ایران استفاده کنند.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی با بیان اینکه فرش دستباف ایران در دنیا شناختهشده است، افزود: استان کرمان نیز در حوزه فرش دستباف از جایگاه ممتازی برخوردار بوده و قالی کرمان همواره در جهان زبانزد بوده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: با وجود این ظرفیتها، هنوز آنگونه که باید در معرفی صنایعدستی و جذب بازارهای جهانی موفق عمل نکردهایم و لازم است در این حوزه اقدامات بیشتری صورت پذیرد.
او رسالت مجموعه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی را بسیار مهم و سنگین توصیف کرد و گفت: هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی خود فاصله زیادی داریم و باید با برنامهریزی، دانش و استفاده از ظرفیتهای موجود، این عقبماندگیها جبران شود.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی با اعلام آمادگی دستگاه قضایی برای همکاری با میراثفرهنگی افزود: در هر حوزهای که نیاز به همکاری قضایی وجود داشته باشد، دستگاه قضایی استان کرمان آمادگی کامل برای حمایت و همکاری را دارد .
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به تفاهمنامه موجود میان دستگاه قضایی و میراثفرهنگی اظهار کرد: این تفاهمنامه نیازمند بهروزرسانی است و آمادگی داریم کمیته حمایت حقوقی و قضایی در این حوزه را فعالتر کنیم.
او همچنین بر ضرورت برگزاری دورههای آموزشی مشترک برای قضات و کارکنان قضایی تاکید کرد و گفت: لازم است کارشناسان میراثفرهنگی، مسائل و موضوعات مهم این حوزه را برای همکاران قضایی تبیین کنند تا نگاه تخصصیتری نسبت به این موضوعات شکل پذیرد.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی افزود: بازدیدهای میدانی و برگزاری تورهای فرهنگی برای قضات و کارکنان دستگاه قضایی نیز میتواند در افزایش حساسیت و توجه نسبت به اهمیت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی موثر باشد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در پایان خاطرنشان کرد: اگر شناخت و نگاه همکاران قضایی نسبت به مسائل میراثفرهنگی و گردشگری بهروز شود، این موضوع قطعاا در تصمیمات، دستورات و آرای قضایی نیز تاثیرگذار خواهد بود.
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