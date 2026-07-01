به گزارش خبرنگار میراث آریا، در نشست شورای اداری شهرستان سیرجان با محوریت برنامه‌ریزی برای برگزاری آیین سالروز ثبت جهانی گلیم شیریکی‌پیچ و نمایشگاه ملی صنایع‌دستی که روز چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ با حضور غلامرضا فرخی سرپرست معاون صنایع‌دستی استان کرمان، امین داوری معاون عمرانی فرماندار، امین صادقی رئیس شورای اسلامی شهر سیرجان، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و فعالان بخش خصوصی در محل فرمانداری سیرجان برگزار شد، آخرین اقدامات دبیرخانه شهر جهانی گلیم سیرجان و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این رویداد مورد بررسی قرار گرفت.

غلامرضا فرخی در این نشست با قدردانی از همراهی فرمانداری، شهرداری، دستگاه‌های اجرایی، خدماتی، بخش خصوصی و صنایع شهرستان در حمایت از جایگاه جهانی سیرجان، اظهار کرد: حفظ عنوان شهر جهانی گلیم شیریکی‌پیچ نیازمند تداوم همدلی، برنامه‌ریزی منسجم و ارتقا مستمر زیرساخت‌ها است تا علاوه بر صیانت از این افتخار ارزشمند، زمینه معرفی هرچه شایسته‌تر سیرجان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی فراهم شود.

سرپرست معاون صنایع‌دستی کرمان با تاکید بر اینکه سیرجان جایگاه ثبت یک هنر جهانی است، افزود: با اجرای اقدامات موثر و برنامه‌ریزی هدفمند باید همواره آمادگی لازم برای بازدیدهای احتمالی نمایندگان یونسکو فراهم باشد و با اتکا به ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شهری و بخش خصوصی، این عنوان ارزشمند حفظ و تقویت شود.

او گلیم شیریکی‌پیچ را بخشی از هویت جمعی و سرمایه اجتماعی مردم سیرجان دانست و تصریح کرد: این هنر اصیل، میراثی ماندگار در تاریخ و فرهنگ این شهرستان است و اصالت صنایع‌دستی سیرجان، ظرفیتی بی‌بدیل در سطح ملی و جهانی به شمار می‌رود.

فرخی با اشاره به نقش صنایع‌دستی در معرفی فرهنگ ایران خاطرنشان کرد: صادرات محصولات صنایع‌دستی تنها صادرات کالا نیست، بلکه صدور فرهنگ، هنر و تمدن این سرزمین به جهان است و توسعه بازارهای داخلی و خارجی باید به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف برنامه‌های شهر جهانی گلیم دنبال شود.

سرپرست معاون صنایع‌دستی همچنین بر نقش دبیرخانه شهر جهانی گلیم و مدیریت شهری سیرجان در استمرار فعالیت‌های این حوزه تاکید و تصریح کرد: همان‌گونه که تاکنون اقدامات ارزشمندی انجام شده است، این روند باید با برنامه‌ریزی دقیق، نوآوری و مشارکت همه ارکان اجرایی ادامه یابد.

او در پایان اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه ملی صنایع‌دستی هم‌زمان با سالروز ثبت جهانی گلیم شیریکی‌پیچ، با همراهی دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شهری، بخش خصوصی و شرکت‌های معدنی و صنعتی سیرجان، علاوه بر معرفی ظرفیت‌های کم‌نظیر صنایع‌دستی شهرستان، نقش مهمی در برندسازی، تجاری‌سازی و افزایش صادرات محصولات هنرمندان سیرجان ایفا خواهد کرد.

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