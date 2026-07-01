به گزارش خبرنگار میراث آریا، افشین صالحی سه‌شنبه ۹ تیر ۱۴۰۵ در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان جیرفت‌ از آغاز پایش پهپادی برای شناسایی، دستگیری و برخورد قاطع با متخلفان حوزه میراث‌فرهنگی خبر داد.

دادستان‌جیرفت با تاکید بر صیانت از آثار تاریخی اظهار کرد: استفاده از پهپادها برای رصد محوطه‌های تاریخی در دستور کار قرار گرفته و دستگیری حفاران غیرمجاز و برخورد قانونی با متعرضان به میراث‌فرهنگی با جدیت ادامه خواهد داشت.

️ او در پایان تصریح کرد: دستگاه قضایی با هرگونه حفاری غیرمجاز، قاچاق اشیای تاریخی و تعرض به میراث‌فرهنگی و محوطه‌های باستانی جیرفت، بدون هیچ‌گونه اغماض و با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

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