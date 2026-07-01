به گزارش خبرنگار میراث آریا، سلمان اعظمی سهشنبه ۹ تیر ۱۴۰۵ در جلسه فوق العاده شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان که با حضور سید موید محسننژاد مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمان، روحبخش بیگزاده فرماندار، سرهنگ محسن نسبامیری فرمانده سپاه مقاومت، افشین صالحی دادستان عمومی و انقلاب جیرفت و نمایندگان دستگاههای انتظامی و امنیتی در محل دادگستری این شهرستان برگزار شد، با اشاره به کاوشهای غیرمجاز اخیر در برخی محوطههای تاریخی جیرفت، بر ضرورت صیانت از میراثفرهنگی و برخورد قاطع با متخلفان تاکید کرد.
️ رئیس دادگستری شهرستان جیرفت حفاظت از آثار تاریخی را حراست از هویت و تمدن کشور دانست و افزود: این وظیفهای همگانی است و همه دستگاهها و مردم باید در گزارش تخلفات مشارکت کنند.
️ او نسبت به فعالیت شبکههای حرفهای حفاری غیرمجاز و قاچاق اموال تاریخی هشدار داد و بر هماهنگی دستگاهها برای برخورد بدون اغماض با سوداگران اموال فرهنگی تاکید کرد.
️ او در پایان خاطرنشان کرد: مصوبات جلسه نباید روی کاغذ بماند و دستگاه قضایی از شناسایی و دستگیری متخلفان در حوزه تعرض به آثار تاریخی و فرهنگی حمایت قاطع خواهد کرد.
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