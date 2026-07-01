۱۰ تیر ۱۴۰۵ - ۰۶:۵۰

رئیس دادگستری شهرستان جیرفت تاکید کرد:

برخورد قاطع با حفاران غیرمجاز در جیرفت/ صیانت از میراث‌فرهنگی وظیفه‌ای‌ همگانی است

برخورد قاطع با حفاران غیرمجاز در جیرفت/ صیانت از میراث‌فرهنگی وظیفه‌ای‌ همگانی است

رئیس دادگستری شهرستان جیرفت با تاکید بر لزوم حفاظت از محوطه‌های تاریخی این شهرستان، گفت: دستگاه قضایی با همکاری نهادهای مسئول، برخوردی قاطع و بدون اغماض با حفاران غیرمجاز، قاچاقچیان و سوداگران اموال تاریخی و فرهنگی خواهد داشت و صیانت از میراث‌فرهنگی را وظیفه‌ای ملی و همگانی می‌داند.

به گزارش‌ خبرنگار میراث آریا، سلمان‌ اعظمی سه‌شنبه ۹ تیر ۱۴۰۵ در جلسه فوق العاده شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان که با حضور سید موید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمان، روح‌بخش بیگ‌زاده فرماندار، سرهنگ محسن نسب‌امیری فرمانده سپاه مقاومت، افشین صالحی دادستان عمومی و انقلاب جیرفت‌ و نمایندگان دستگاه‌های انتظامی و امنیتی در محل دادگستری این شهرستان برگزار شد، با اشاره به کاوش‌های غیرمجاز اخیر در برخی محوطه‌های تاریخی جیرفت، بر ضرورت صیانت از میراث‌فرهنگی و برخورد قاطع با متخلفان تاکید کرد.

️ رئیس دادگستری شهرستان جیرفت حفاظت از آثار تاریخی را حراست از هویت و تمدن کشور دانست و افزود: این وظیفه‌ای همگانی است و همه دستگاه‌ها و مردم باید در گزارش تخلفات مشارکت کنند.

️ او نسبت به فعالیت شبکه‌های حرفه‌ای حفاری غیرمجاز و قاچاق اموال تاریخی هشدار داد و بر هماهنگی دستگاه‌ها برای برخورد بدون اغماض با سوداگران اموال فرهنگی‌ تاکید کرد.

️ او در پایان خاطرنشان کرد: مصوبات جلسه نباید روی کاغذ بماند و دستگاه قضایی از شناسایی و دستگیری متخلفان در حوزه تعرض به آثار تاریخی و فرهنگی حمایت قاطع خواهد کرد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405041000672
محمد شجاعی
دبیر محمد آوخ

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