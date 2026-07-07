۱۶ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۴

تداوم پایش شبانه‌روزی خدمت‌رسانی به زائران آیین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در کرمان

تداوم پایش شبانه‌روزی خدمت‌رسانی به زائران آیین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در کرمان

معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان در چهارمین روز فعالیت اتاق وضعیت ستاد استانی آیین بدرقه «آقای شهید ایران» بر تداوم رصد و پایش لحظه‌ای روند اعزام، اسکان، خدمات‌رسانی و بازگشت زائران تاکید کرد و گفت: تمامی مراحل خدمت‌رسانی با نظارت مستمر و هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، شامگاه دوشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۵ چهارمین نشست اتاق وضعیت ستاد استانی آیین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب به ریاست رحمان جلالی معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان، با محوریت بررسی روند اعزام، اسکان، خدمات‌رسانی و بازگشت زائران برگزار شد.

در این نشست، فرآیند اعزام، اسکان، خدمت‌رسانی و بازگشت زائران به‌صورت جزئی و لحظه‌ای مورد رصد و ارزیابی قرار گرفت.

همچنین گزارش‌های بازدیدهای میدانی از محورهای مواصلاتی، مراکز خدمات رفاهی و جایگاه‌های عرضه سوخت که توسط بازرسان اعزامی تهیه شده بود، ارائه و عملکرد دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان بررسی شد.

 در ادامه جلسه، هماهنگی‌های لازم برای مدیریت نحوه بازگشت زائران از تهران و برنامه‌ریزی برای عزیمت آنان به مشهد مقدس در دستور کار قرار گرفت و پس از بررسی ابعاد مختلف موضوع، تصمیمات و تدابیر لازم برای تسهیل این فرآیند و استمرار خدمت‌رسانی مطلوب به زائران اتخاذ شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405041601068
محمد شجاعی
دبیر مرضیه امیری

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