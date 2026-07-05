به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محسن صادقی، امروز یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ در بازدید از موکب خدمت‌رسانی به زائران در عوارضی آزادراه زنجان-قزوین، ضمن تأکید بر اهمیت میزبانی شایسته از کاروان‌های اعزامی اظهار کرد: استان زنجان به‌عنوان کریدور اصلی تردد زائران شمال‌غرب کشور، تمامی توان اجرایی، امدادی و زیرساخت‌های گردشگری خود را برای پشتیبانی از این حرکت معنوی بسیج کرده است.

استاندار زنجان با بیان اینکه امنیت، آرامش و سهولت سفر زائران اولویت اصلی استان است، افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، علاوه بر اعزام ۱۵ هزار زنجانی در قالب برنامه‌های سازمان‌یافته، زیرساخت‌های لازم برای انتقال ۲۵ هزار زائر به مقاصد تهران، قم و مشهد با بهره‌گیری از ناوگان حمل‌ونقل عمومی و خودروهای شخصی فراهم شده است.

او ضمن ارزیابی میدانی از خدمات ارائه شده در موکب‌های «بدرقه خورشید»، تصریح کرد: با تدابیر اتخاذ شده، تمامی ظرفیت‌های اقامتی و ایستگاه‌های خدماتی در طول مسیر، آماده پذیرایی و ارائه خدمات به زائران عزیز هستند تا این سفر معنوی با بهترین کیفیت و کمترین دغدغه برای مردم ولایتمدار انجام شود.

صادقی در پایان، ضمن قدردانی از مشارکت فعال دستگاه‌های اجرایی در مدیریت زیرساخت‌های سفر و نظارت بر خدمات‌رسانی به زائران، تأکید کرد: حضور مردم در این مراسم، پاسخی به ندای رهبری و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب است و خادمان مردم در استان زنجان، خدمت‌رسانی به این کاروان‌ها را افتخاری بزرگ برای خود می‌دانند.

همزمان با بدرقه زائران استان‌های شمال‌غرب کشور، تمامی اکیپ‌های نظارتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان برای نظارت بر کیفیت خدمات‌رسانی در ایستگاه‌های صلواتی و اماکن بین‌راهی در آماده‌باش کامل قرار دارند.

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