بهگزارش خبرنگار میراث آریا، سید میکائیل موسوی، روز یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵، ضمن تسلیت ایام و با اشاره به حجم گسترده تردد زائران استانهای شمالغرب کشور جهت حضور در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، اظهار کرد: زنجان بهعنوان دروازه و مسیر اصلی مواصلاتی زائران، مسئولیت سنگینی در حوزه میزبانی بر عهده دارد و در همین راستا، تمامی توان کارشناسی و نظارتی این ادارهکل به کار گرفته شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان افزود: با دستور ویژه به معاونت گردشگری و تمامی رؤسای ادارات میراثفرهنگی در شهرستانهای تابعه، «ستاد نظارت بر خدمات سفر» بهصورت شبانهروزی فعال شده است. در این طرح، بازدیدهای مشترک و متمرکز از مجتمعهای خدماتی-رفاهی، رستورانهای بینراهی، مراکز اقامتی و بهویژه نمازخانهها و سرویسهای بهداشتی در دستور کار قرار گرفته است.
او با تأکید بر اهمیت مقوله بهداشت در اماکن عمومی، تصریح کرد: رعایت دقیق پروتکلهای بهداشتی، نظافت مستمر سرویسهای بهداشتی و نمازخانهها، و تأمین امکانات اولیه برای رفاه حال زائران، از اولویتهای اصلی این بازدیدهای نظارتی است. هیچگونه کوتاهی در خصوص رعایت ضوابط بهداشتی و استانداردهای خدماترسانی پذیرفته نیست و با متخلفان در این حوزه، بدون اغماض برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
موسوی خاطرنشان کرد: علاوه بر پایش بهداشتی، نظارت بر نرخنامههای مصوب، کیفیت مواد غذایی عرضهشده در واحدهای پذیرایی و آمادگی تجهیزات رفاهیِ این اماکن بهصورت دقیق و میدانی ارزیابی میشود. هدف ما از این اقدامات گسترده، فراهمسازی بستری امن، سالم و شایسته برای زائرانی است که از استان عبور میکنند تا دغدغهای جز اهداف معنوی سفر خود نداشته باشند.
او در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای همکاران خود در معاونت گردشگری و ادارات شهرستانی که بهصورت میدانی و مستمر در محورهای مواصلاتی حضور دارند، گفت: این روند نظارتی تا پایان مراسم تشییع و بازگشت کامل تمامی کاروانها به استانهای مبدأ با جدیت ادامه خواهد داشت.
موسوی بیان کرد: از عموم زائران و مسافران محترم نیز درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه نقص در ارائه خدمات، مراتب را از طریق شمارههای اعلامی و یا مراجعه به پایگاههای اطلاعرسانی ادارهکل گزارش دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.
انتهای پیام/
نظر شما