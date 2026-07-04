به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی غلامی روز ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: مسابقات دوچرخهسواری قهرمانی کشور که به میزبانی شهرستان سلطانیه از ۹تا ۱۱خردادماه با حضور ۶۰ورزشکار برتر ایران برگزار شد که روز گذشته با معرفی نفرات برتر در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان به کار خود پایان داد. در این دوره از رقابتها که به مدت دو روز در بخش استقامت جاده برگزار شد که مسیر رسیدن به محوطه تاریخی گنبد سلطانیه را رکاب زدند.
مدیرپایگاه میراث جهانی گنبدسلطانیه در حاشیه مراسم اختتامیه این مسابقات با اشاره به مزایای برگزاری این رویداد در محوطه این بنای تاریخی افزود: برگزاری مسابقات ورزشی در حریم چنین بنای باارزشی، بستری طلایی برای شناسایی و معرفی بهتر گنبد سلطانیه به اقشار مختلف جامعه است.
او بیان کرد: گردشگری ورزشی یکی از مؤثرترین ابزارها برای شناسایی و بازنمایی بناهای تاریخی است. وقتی ورزشکاران و علاقهمندان از سراسر کشور برای یک رویداد ورزشی به سلطانیه سفر میکنند، علاوه بر رقابت، با شکوه معماری این اثر جهانی نیز آشنا میشوند. این رویکرد، بناهای تاریخی را از فضاهای ایستا به فضاهای پویا و زنده تبدیل میکند که در نهایت به رونق گردشگری منطقه منجر خواهد شد.
غلامی گفت: رویدادهای ورزشی به محوطههای تاریخی روح میبخشند. برخلاف نگاههای سنتی که بناهای تاریخی را مکانهایی ایستا و صرفاً موزهای میدانند، برگزاری مسابقات دوچرخهسواری نشان میدهد که این اماکن میتوانند کانون رویدادهای اجتماعی و فرهنگی باشند.
او افزود: برگزاری مسابقات ملی در چنین فضایی، تصاویر و ویدئوهای تبلیغاتی جذابی خلق میکند که در رسانهها و شبکههای اجتماعی منتشر شده و بهصورت غیرمستقیم، این بنا را به عنوان یک «بنای زنده و در دسترس» به تصویر میکشد.
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