بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سید میکائیل موسوی، روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای «ماده ۵ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایعدستی» و با هدف ایجاد بستری مناسب برای عرضه مستقیم محصولات هنرمندان به مصرفکنندگان، فضای این بازارچه بهصورت موقت و برای بازه زمانی ششماهه به هنرمندان، پیشهوران و واحدهای فعال حوزه صنایعدستی واگذار میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان افزود: در راستای حمایت ویژه از جامعه هنری، هزینهی اجارهبها برای این دوره رایگان در نظر گرفته شده است.
موسوی تصریح کرد: دارا بودن مجوزهای معتبر شامل پروانه تولید انفرادی یا گروهی، جواز کسب یا کارت شناسایی از میراثفرهنگی، فعالیت تخصصی در حوزه هنرهای سنتی و تعهد به حفظ اصالت محصولات وعدم عرضه کالاهای صنعتی و وارداتی، از الزامات اصلی واگذاری این غرفههاست.
او گفت: این اقدام گامی مؤثر در جهت معرفی ظرفیتهای هنری استان و افزایش ماندگاری گردشگران در محدوده میراث جهانی گنبد سلطانیه محسوب میشود.
انتهای پیام/
نظر شما