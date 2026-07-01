۱۰ تیر ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۷

واگذاری موقت بازارچه صنایع‌دستی در محوطه میراث جهانی گنبد سلطانیه

واگذاری موقت بازارچه صنایع‌دستی در محوطه میراث جهانی گنبد سلطانیه

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان از واگذاری موقت فضای بازارچه صنایع‌دستی واقع در محوطه گنبد سلطانیه با هدف حمایت از هنرمندان و رونق تولیدات داخلی خبر داد. 

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید میکائیل موسوی، روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای «ماده ۵ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی» و با هدف ایجاد بستری مناسب برای عرضه مستقیم محصولات هنرمندان به مصرف‌کنندگان، فضای این بازارچه به‌صورت موقت و برای بازه زمانی شش‌ماهه به هنرمندان، پیشه‌وران و واحدهای فعال حوزه صنایع‌دستی واگذار می‌شود. 

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان افزود: در راستای حمایت ویژه از جامعه هنری، هزینه‌ی اجاره‌بها برای این دوره رایگان در نظر گرفته شده است. 

موسوی تصریح کرد: دارا بودن مجوزهای معتبر شامل پروانه تولید انفرادی یا گروهی، جواز کسب یا کارت شناسایی از میراث‌فرهنگی، فعالیت تخصصی در حوزه هنرهای سنتی و تعهد به حفظ اصالت محصولات وعدم عرضه کالاهای صنعتی و وارداتی، از الزامات اصلی واگذاری این غرفه‌هاست. 

او گفت: این اقدام گامی مؤثر در جهت معرفی ظرفیت‌های هنری استان و افزایش ماندگاری گردشگران در محدوده میراث جهانی گنبد سلطانیه محسوب می‌شود.

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کد خبر 1405041000768
زهرا محمدی
دبیر مهدی ارجمند

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