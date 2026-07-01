به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید میکائیل موسوی روز ۱۰ تیرماه ۱۴۰۴ با بیان اینکه جشنواره ملی آش ایرانی به عنوان قدیمی‌ترین رویداد غذای کشور شناخته می‌شود، اظهار کرد: این جشنواره که همه‌ساله به میزبانی زنجان برگزار می‌شود، طی سال‌های اخیر به یکی از رویدادهای شاخص و جریان‌ساز در تقویم گردشگری کشور تبدیل شده و همواره با استقبال کم‌نظیر عموم مردم و گردشگران همراه بوده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان زنجان، اهداف برگزاری این رویداد سه‌گانه را فراتر از ترویج فرهنگ غذای سنتی دانست و افزود: تلاش ما بر آن است تا با بهره‌گیری از این فرصت، علاوه بر معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری استان، زمینه را برای تبادل فرهنگی، افزایش ماندگاری مسافران و جذب سرمایه‌گذاران فراهم آوریم.

او در ادامه با اشاره به برنامه‌های جنبی این رویداد گفت: در این دوره از جشنواره، بازدیدکنندگان علاوه بر چشیدن طعم‌های متنوع و اصیل، با پیشینه فرهنگی و روایت‌های نهفته در هر غذا آشنا خواهند شد. همچنین به‌منظور ارتقای سطح دانش فنی، دوره‌های آموزشی تخصصی برای آشپزان و هنرمندان صنایع‌دستی پیش‌بینی شده است.

موسوی جشنواره آش را بازتابی از فرهنگ غنی و اصیل مردم این دیار برشمرد و تأکید کرد: با توجه به برنامه‌ریزی صورت‌گرفته جهت برگزاری این رویداد از دوم تا ششم شهریورماه و تقارن آن با موج پایانی سفرهای تابستانی، پیش‌بینی می‌کنیم امسال نیز شاهد حضور پرشور اهالی استان و گردشگران در زنجان باشیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان در ادامه اظهار کرد: این رویداد، تلاقی هنر صنایع‌دستی و اصالت غذاهای سنتی از سراسر ایران است. حضور صنعتگران و عرضه‌کنندگان سوغات از تمامی استان‌ها، فرصتی استثنایی برای معرفی تنوع فرهنگی کشور و ارتقای جایگاه اقتصادی زنجان به عنوان میزبان این همایش ملی فراهم می‌آورد که می‌تواند موج جدیدی از گردشگری اقتصادی را به استان هدایت کند.

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