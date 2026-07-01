۱۰ تیر ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۰

زنجان در شهریورماه میزبان نوزدهمین جشنواره ملی آش ایرانی و بیستمین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی خواهد بود

زنجان در شهریورماه میزبان نوزدهمین جشنواره ملی آش ایرانی و بیستمین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی خواهد بود

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان از برگزاری نوزدهمین دوره «جشنواره ملی آش ایرانی» و بیستمین دوره «نمایشگاه ملی صنایع‌دستی» و سوغات در شهریورماه سال جاری خبر داد.  

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید میکائیل موسوی روز ۱۰ تیرماه ۱۴۰۴  با بیان اینکه جشنواره ملی آش ایرانی به عنوان قدیمی‌ترین رویداد غذای کشور شناخته می‌شود، اظهار کرد: این جشنواره که همه‌ساله به میزبانی زنجان برگزار می‌شود، طی سال‌های اخیر به یکی از رویدادهای شاخص و جریان‌ساز در تقویم گردشگری کشور تبدیل شده و همواره با استقبال کم‌نظیر عموم مردم و گردشگران همراه بوده است.  

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان زنجان، اهداف برگزاری این رویداد سه‌گانه را فراتر از ترویج فرهنگ غذای سنتی دانست و افزود: تلاش ما بر آن است تا با بهره‌گیری از این فرصت، علاوه بر معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری استان، زمینه را برای تبادل فرهنگی، افزایش ماندگاری مسافران و جذب سرمایه‌گذاران فراهم آوریم.  

او در ادامه با اشاره به برنامه‌های جنبی این رویداد گفت: در این دوره از جشنواره، بازدیدکنندگان علاوه بر چشیدن طعم‌های متنوع و اصیل، با پیشینه فرهنگی و روایت‌های نهفته در هر غذا آشنا خواهند شد. همچنین به‌منظور ارتقای سطح دانش فنی، دوره‌های آموزشی تخصصی برای آشپزان و هنرمندان صنایع‌دستی پیش‌بینی شده است.  

موسوی جشنواره آش را بازتابی از فرهنگ غنی و اصیل مردم این دیار برشمرد و تأکید کرد: با توجه به برنامه‌ریزی صورت‌گرفته جهت برگزاری این رویداد از دوم تا ششم شهریورماه و تقارن آن با موج پایانی سفرهای تابستانی، پیش‌بینی می‌کنیم امسال نیز شاهد حضور پرشور اهالی استان و گردشگران در زنجان باشیم.  

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان در ادامه اظهار کرد: این رویداد، تلاقی هنر صنایع‌دستی و اصالت غذاهای سنتی از سراسر ایران است. حضور صنعتگران و عرضه‌کنندگان سوغات از تمامی استان‌ها، فرصتی استثنایی برای معرفی تنوع فرهنگی کشور و ارتقای جایگاه اقتصادی زنجان به عنوان میزبان این همایش ملی فراهم می‌آورد که می‌تواند موج جدیدی از گردشگری اقتصادی را به استان هدایت کند.

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کد خبر 1405041000766
زهرا محمدی
دبیر مهدی ارجمند

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