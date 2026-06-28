۹ اثر فاخر آیینی محرم زنجان در فهرست ملی میراث ناملموس ثبت شده است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدرضا محمدپور روز ۷ تیرماه ۱۴۰۵ با اشاره به جایگاه زنجان در حوزه گردشگری مذهبی اظهار کرد: استان زنجان به عنوان یکی از قطب‌های غنی میراث فرهنگی در ایران شناخته می‌شود و طبق آمار دارای ۲ هزار اثر شناسایی‌شده است که نیمی از آن‌ها، یعنی یک‌هزار اثر، در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌اند.

معاون میراث فرهنگی استان زنجان افزود: این آثار در چهار دسته اصلی میراث منقول، غیرمنقول، طبیعی و ناملموس طبقه‌بندی می‌شوند؛ دسته‌بندی‌ که نشان‌دهنده تنوع و عمق تاریخی این منطقه است.

او با تأکید بر ظرفیت‌های گردشگری مذهبی در حوزه میراث ناملموس تصریح کرد: همین ویژگی‌ها باعث شده زنجان به یکی از مقاصد اصلی گردشگری مذهبی در کشور تبدیل شود.

محمدپور با اشاره به ۹ اثر ثبت‌ شده در فهرست ملی با محوریت آیین‌های محرم گفت: مراسم یوم‌العباس (هشتم محرم)، تعزیه زنجان، مراسم عزاداری روز سوم امام حسین (ع)، مراسم رجزخوانی مسجد فیضیه، مراسم یوم‌الزینب (یازدهم محرم)، مراسم عزاداری بیت‌الرقیه (پنجم صفر)، مراسم تشت‌گذاری، تعزیه‌خوانی روستای رجین و مراسم باد صبا در شهرستان طارم از جمله این آثار هستند.

او ادامه داد: این میراث ناملموس، زنجان را به یکی از مقاصد اصلی گردشگری مذهبی در کشور تبدیل کرده و نشان می‌دهد این استان نه‌تنها از بناهای تاریخی ارزشمند برخوردار است، بلکه با تکیه بر فرهنگ آیینی و مذهبی، توانسته زمینه پویا برای جذب گردشگر فراهم کند.

محمدپور همچنین به ظرفیت بالای گردشگری مذهبی در زنجان و راه‌اندازی قطار گردشگری یوم‌العباس اشاره کرد و گفت: ورود خیل عظیمی از عاشقان اهل‌بیت از طریق این قطار، نشان‌دهنده تقاضای بالای گردشگران برای حضور در این مراسم است.

معاون میراث فرهنگی استان زنجان با تأکید بر اینکه تبدیل شدن زنجان به یک قطب ملی در گردشگری مذهبی در گرو توسعه زیرساخت‌هاست، اظهار کرد: باید تأمین امکانات اقامتی از جمله افزایش تعداد هتل‌ها و مهمانسراها، توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی، بهبود و ارتقای سیستم حمل‌ونقل عمومی و سایر خدمات رفاهی مرتبط در اولویت قرار گیرد.

او افزود: تداوم این روند و افزایش ماندگاری مسافران، نیازمند توجه جدی به توسعه زیرساخت‌های گردشگری است و باید ظرفیت فرهنگی موجود با ظرفیت زیرساختی همراه شود تا زنجان بتواند شایسته‌تر از گردشگران مذهبی میزبانی کرده و از منافع اقتصادی و فرهنگی این حضور بهره‌مند شود.

محمدپور در پایان با اشاره به برگزاری مراسم یوم‌العباس در حسینیه اعظم زنجان و حضور گسترده زائران و گردشگران از نقاط مختلف کشور گفت: این مراسم به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها، به یک معضل شهری تبدیل می‌شود و مسدود شدن خیابان‌های اصلی برای برگزاری آن، ترافیک بسیار سنگینی در خیابان خیام و معابر پیرامونی ایجاد می‌کند؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر زندگی روزمره شهروندان و سردرگمی مسافران به همراه دارد.

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