استاندار زنجان: مراسم وداعی فاخر در شأن رهبر شهید انقلاب برگزار شود

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محسن صادقی عصر روز شنبه ۶ در جلسه شورای اطلاع‌رسانی استان زنجان اظهار کرد: مردم در استان از اطلاع‌رسانی دقیق و منسجم درباره اعزام زائران و مسافران به مراسم تشییع رهبر شهید برخوردار نیستند و این نشست می‌بایست زودتر برگزار می‌شد.

استاندار زنجان با اشاره به لزوم ساماندهی دقیق اعزام‌ها افزود: در زمینه تعداد اعزام‌ها، نذر خودرو و سایر حرکت‌های مردمی باید آمار روشن و دقیقی در اختیار داشته باشیم تا بتوانیم از همه ظرفیت‌ها برای ارائه خدمات مطلوب به زائران و مسافران استفاده کنیم.

او ادامه داد: برای اعزام کاروانی زائران از استان، دو مقصد مشهد و تهران پیش‌بینی شده و مدیریت واحد این اعزام‌ها نیز بر عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان است؛ از این‌رو همه دستگاه‌ها و مجموعه‌ها باید برای تحقق این هدف همکاری لازم را داشته باشند.

صادقی با بیان اینکه برای اعزام‌ها ظرفیت ثبت‌نام سه هزار و ۵۰۰ نفر به‌صورت کاروانی و هشت هزار و ۵۰۰ نفر به‌صورت خودروی شخصی در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: با توجه به محدود بودن ظرفیت اعزام‌های متمرکز، لازم است حرکت‌های مردمی همچون نذر خودرو بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

او همچنین از رسانه‌ها خواست در تولید محتوای مناسب و اثرگذار برای جریان‌سازی خبری نقش‌آفرینی کنند و افزود: تولید محتوا در این حوزه باید در سه مرحله پیش از اعزام، حین اعزام و پس از آن انجام شود و اطلاع‌رسانی پیش از اعزام، نقش مهمی در پاسخ به ابهامات و پرسش‌های مردم دارد.

استاندار زنجان در پایان خاطرنشان کرد: رسانه‌ها می‌توانند با نخبگان، اساتید، هنرمندان، فعالان احزاب و گروه‌های سیاسی و همچنین شخصیت‌های برجسته ملی و استانی گفت‌وگو کنند و در برگزاری مراسمی فاخر برای وداع با رهبر شهید، سهم مؤثری داشته باشند.

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