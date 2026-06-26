میراث آریا: یازدهم محرم در فرهنگ شیعی، تنها یک روز از ماه سوگ نیست؛ بلکه نقطه عطف تاریخ عاشورا و تجلی قدرت کلام و ایستادگی حضرت زینب (س) است. مردم زنجان با درک این جایگاه، از سالیان دور خود را برای برگزاری «دسته زینبیه زنجان» آماده میکنند. این مراسم، فراتر از یک عزاداری ساده، تجلی پیوند ناگسستنی میان هویت فرهنگی مردم این استان و شخصیت والای بانوی کربلا است.
امسال، این اجتماع بزرگ با حال و هوایی متفاوت برگزار میشود. در حالی که زنجانیها داغ حوادث اخیر و هتک حیثیت دشمنان ستمگر را در دل دارند، مراسم زینبیه را به نمادی از اقتدار، ایستادگی و وفاداری به رسالتهای بزرگ زینبی تبدیل کردهاند. حضور گسترده بانوان در این مراسم، نشاندهنده تعمیق این آیین تاریخی و تبدیل شدن آن به یک پدیده اجتماعی-مذهبی در سطح ملی است.
زینبیه زنجان؛ میراثی که در فهرست ملی میدرخشد
آنچه به این عزاداری اعتبار تاریخی و رسمی میبخشد، جایگاه «مسجد زینبیه» است. این مکان متبرک که در تاریخ ۲۰ تیرماه سال ۱۳۹۰ با شماره ثبت ۲۹۹۶۱ در فهرست آثار ملی و فرهنگی ایران به ثبت رسید، تنها یک بنای معماری نیست؛ بلکه قلب تپنده سوگواری در استان زنجان است.
این مسجد که پرونده ثبتی آن از سال ۱۳۸۹ مورد تایید شورای سیاستگذاری قرار گرفته، اکنون به عنوان یکی از مهمترین اماکن متبرک که مورد احترام مردم استانهای همجوار و حتی سراسر کشور است، شناخته میشود. ثبت ملی این اثر، تضمینکننده حفظ اصالت آیینهایی است که در سایه این بنای تاریخی اجرا میشود.
پشت صحنه شکوه؛ مدیریت و خدمت در مسیر عشق
برگزاری چنین اجتماع عظیمی، نیازمند هماهنگیهای پیچیده و عملیاتی است. از دو ماه پیش، جلسات تخصصی میان هیأت امنا، نهادهای اجرایی، تیمهای امنیتی و سازمانهای خدماتی برگزار شده تا مدیریت جمعیت و حفظ نظم در مسیرهای اصلی شهر تضمین شود.
- خادمان: در سال جاری، حدود ۱۲۰۰ نفر از خادمان مخلص در برگزاری این مراسم مشارکت دارند که از این میان، ۱۰۰۰ نفر در بخش آقایان و ۲۰۰ نفر در بخش بانوان به خدمت مشغولاند.
- مداحان: نوای سوگ را مداحان برجستهای همچون حاج علی احمدی، غلامرضا، علی، محمد و حسین عینیفرد، مجید موسوی و حسن بهرامی بر پیکره این مراسم خواهند نواخت.
- تجهیزات و نذورات: برای تسهیل در امور، نزدیک به ۱۲۰ دستگاه کارتخوان و صندوق نذورات ثابت و سیار در سطح شهر مستقر شده است. نذورات جمعآوری شده با رویکردی نظاممند در سه بخش «جاری»، «عمرانی» و «فرهنگی» (شامل امور قرآنی و اجتماعی) هزینه خواهد شد.
مسیر حرکت؛ از خیابان زینبیه تا امامزاده سید ابراهیم
برنامه حرکت دسته زینبیه اعظم زنجان از ساعت ۱۵ عصر روز جمعه آغاز خواهد شد. کاروان عزاداران از خیابان زینبیه حرکت کرده، از مسیر چهارراه انقلاب عبور میکنند و در نهایت به سوی آرامگاه امامزاده سید ابراهیم (ع) روانه میشوند. این مسیر، نه تنها یک جاده جغرافیایی، بلکه مسیری از مسیر معرفت و سوگواری است که در آن، خیل عظیم مردم و بانوان، تصویری از زینبیون واقعی را ترسیم میکنند.
زنجان، موزهای زنده از فرهنگ عاشورا
اجتماع زینبیه زنجان، یادآور این حقیقت است که فرهنگ عاشورا در این دیار، نه یک خاطره، بلکه یک جریان زنده و پویاست. از ثبت ملی مسجد گرفته تا مشارکت هزاران خادم و حضور پرشور مردم، همگی گواه آن است که زنجان با حفظ این سنتها، پیامی را که از کربلا بر جای مانده، نسل به نسل به آیندگان منتقل میکند. امسال، زنجان با برگزاری این باشکوهترین اجتماع، بار دیگر ثابت کرد که در مسیر حق، همیشه ایستاده و با صدای بلند، «یا زینب» سر میدهد.
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