به گزارش میراث آریا، سیروس رستمی روز ۵ تیرماه ۱۴۰۵ با اشاره به پیشینه تعزیه‌خوانی در شهر ارمغانخانه اظهار کرد: سنت تعزیه‌خوانی در این شهر ریشه در اعتقادات عمیق مردم این دیار دارد و نسل‌های مختلف با عشق و ارادت به ساحت مقدس سیدالشهدا (ع)، این میراث ارزشمند را حفظ و به آیندگان منتقل کرده‌اند.

رئیس هیئت امنای تکیه حسینیه اعظم ارمغانخانه افزود: تعزیه در ارمغانخانه تنها یک اجرای نمایشی نیست، بلکه روایت زنده‌ای از فرهنگ عاشورا، ایثار، آزادگی و ولایت‌مداری مردم این منطقه است که در طول سال‌ها با همان اصالت و شکوه گذشته تداوم یافته است.

او با اشاره به ثبت ملی این آیین معنوی گفت: قدمت چندصدساله تعزیه در ارمغانخانه و جایگاه ویژه آن در میان مردم موجب شد این میراث ارزشمند در فهرست آثار معنوی کشور به ثبت برسد. امروز نیز به لطف خداوند متعال و همت مردم مؤمن و حسینی این شهر، این سنت باشکوه همچنان با همان اصالت ادامه دارد و هر سال بر تعداد مشتاقان آن افزوده می‌شود.

رستمی درباره برنامه‌های محرم امسال نیز بیان کرد: مراسم تعزیه‌خوانی در تکیه حسینیه اعظم ارمغانخانه از اول تا سیزدهم ماه محرم مطابق سنت دیرینه در حال برگزاری است و این برنامه‌ها با حرکت کاروان نمادین حضرت امام حسین (ع) در ساعت ۱۴ روز نخست محرم از مقابل شهرداری ارمغانخانه به سمت تکیه تاریخی شهر آغاز شد.

او ادامه داد: آنچه این مراسم را متمایز می‌کند، حضور گسترده و خالصانه مردم ولایتمدار ارمغانخانه و اهالی بخش قره‌پشتلو است که با عشق به اهل‌بیت (ع) در برگزاری و پشتیبانی این آیین‌ها مشارکت می‌کنند. این همدلی و ارادت، جلوه‌ای از پیوند عمیق مردم با فرهنگ عاشورا و پیام آزادگی امام حسین (ع) است.

رئیس هیئت امنای تکیه حسینیه اعظم ارمغانخانه خاطرنشان کرد: تکیه حسینیه اعظم ارمغانخانه در طول سالیان متمادی میزبان هزاران زائر و علاقه‌مند از استان‌های مختلف کشور بوده و بسیاری از عاشقان اهل‌بیت (ع) این مکان را به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز تعزیه‌خوانی سنتی ایران می‌شناسند.

او افزود: حضور پرشور مردم در این مراسم نشان می‌دهد که فرهنگ عاشورا همچنان زنده، پویا و الهام‌بخش نسل‌های امروز است و آیین‌های مذهبی همچنان جایگاه ویژه‌ای در زندگی اجتماعی مردم این منطقه دارند.

شهر ارمغانخانه با پیشینه‌ای طولانی در برگزاری آیین‌های مذهبی، یکی از کانون‌های مهم تعزیه‌خوانی در استان زنجان به شمار می‌رود و این آیین کهن هر ساله در ایام محرم با حضور پرشور مردم و عاشقان اهل‌بیت (ع) برگزار می‌شود.

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