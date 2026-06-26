به گزارش میراث آریا، مهدی باقری روز چهارم تیرماه ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری آیین باشکوه تعزیه در شهر ارمغانخانه اظهار کرد: هنر تعزیه در این شهر با قدمتی چند صد ساله یکی از شاخص‌ترین آیین‌های مذهبی شمال غرب کشور به شمار می‌رود و سال‌هاست توانسته توجه و حضور مخاطبان فراوانی را از اقصی نقاط ایران اسلامی به خود جلب کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زنجان افزود: همه ساله مراسم سنتی تعزیه در تکیه حسینیه اعظم ارمغانخانه با شکوه خاصی برگزار می‌شود و در ایام محرم و صفر، به‌ویژه از ابتدای ماه محرم تا چهاردهم این ماه و همچنین از اربعین حسینی تا بیست و هشتم صفر، هزاران نفر از عزاداران و گردشگران مذهبی برای شرکت در این آیین معنوی به این منطقه سفر می‌کنند.

او با اشاره به پیشینه تاریخی این آیین بیان کرد: تعزیه تکیه حسینیه اعظم ارمغانخانه از قدیمی‌ترین تکیه‌های شمال غرب کشور به شمار می‌آید که حدود ۴۰۰ سال قدمت دارد و به زبان ترکی برگزار می‌شود. این آیین مذهبی ارزشمند در سال ۱۳۸۹ به عنوان میراث معنوی کشور در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زنجان ادامه داد: به دلیل حضور گسترده عزاداران و گردشگران مذهبی در این ایام، بازدید میدانی از مجتمع‌های خدمات رفاهی و تأسیسات گردشگری محور زنجان–تبریز با هدف بررسی وضعیت خدمات‌رسانی انجام شد. در این بازدید، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زنجان به همراه رئیس گروه نظارت و بازاریابی معاونت گردشگری استان از این مراکز بازدید کرده و مسائل و مشکلات موجود با حضور مالکان و مدیران مجتمع‌ها بررسی شد.

باقری تصریح کرد: این بازدیدها در روز عاشورای حسینی و همزمان با حضور گسترده مسافران و عزاداران انجام شد تا زمینه خدمات‌رسانی مناسب‌تر به گردشگران مذهبی فراهم شود و مجتمع‌های خدمات رفاهی بتوانند پاسخگوی نیازهای مسافران در این ایام باشند.

او همچنین با اشاره به اهمیت گردشگری مذهبی در استان زنجان گفت: آیین‌های مذهبی همچون تعزیه ارمغانخانه ظرفیت ارزشمندی برای جذب گردشگران مذهبی محسوب می‌شود و تقویت زیرساخت‌های مسیرهای منتهی به این منطقه می‌تواند نقش مهمی در توسعه گردشگری مذهبی استان داشته باشد.

باقری در پایان تأکید کرد: حفظ و پاسداشت آیین‌های مذهبی و میراث معنوی همچون تعزیه ارمغانخانه در کنار ارتقای خدمات گردشگری، می‌تواند زمینه معرفی هرچه بیشتر فرهنگ و سنت‌های اصیل منطقه را فراهم کرده و موجب رونق گردشگری مذهبی در استان زنجان شود.

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