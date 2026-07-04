شکوه ادبیات در دل تاریخ؛ برگزاری برنامه کتابخوانی «عصری با کتاب» در روستای تاریخی قروه

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، رضا میرزایی‌پور رئیس اداره میراث‌فرهنگی ابهر، امروز شنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۴ با اشاره به جزئیات این رویداد فرهنگی، اظهار کرد: برنامه کتابخوانی “عصری با کتاب” با حضور جمعی از اساتید برجسته و علاقه‌مندان به حوزه ادبیات، روز گذشته جمعه ۱۲ تیرماه در فضای باستانی و خیره‌کننده روستای تاریخی قروه برگزار شد. این رویداد با هدف ایجاد فضایی متفاوت برای مطالعه و آشنایی بیشتر گردشگران و مردم با ظرفیت‌های تاریخی این منطقه صورت گرفت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ابهر با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از ابنیه تاریخی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی، افزود: استفاده از بافت تاریخی روستای قروه به عنوان بستر این برنامه، تنها یک انتخاب مکانی نبود؛ بلکه تلاشی بود برای بازخوانی پیوند عمیق میان میراث مادی و معنوی کشور. حضور اساتید در این جمع، سطح کیفی گفتگوها را ارتقا بخشید و فضایی فکری و آرام را برای مخاطبان فراهم آورد.

او در ادامه تصریح کرد: روستای تاریخی قروه با دارا بودن زیرساخت‌های فرهنگی و باستانی، پتانسیل‌های بالایی برای میزبانی از رویدادهای فرهنگی-ادبی دارد. برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند منجر به افزایش توجه ملی به این منطقه و همچنین تقویت گردشگری فرهنگی در شهرستان ابهر شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی ابهر در پایان خاطرنشان کرد: این رویداد بخشی از سلسله برنامه‌هایی است که با هدف زنده نگه داشتن روح فرهنگی در ابنیه تاریخی و ایجاد تعامل میان نسل جوان و اساتید حوزه کتاب، در دستور کار قرار دارد. امیدواریم این مسیر برای سایر روستاهای تاریخی استان نیز دنبال شود.

انتهای پیام/