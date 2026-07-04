به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا حجت‌الاسلام مختار کرمی روز ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: امامزادگان شاخص استان نیز با هدف مشارکت و ادای دین در این حضور میلیونی مردم و رویداد تاریخ ساز تشییع پیکر پاک رهبر شهید به همراه خانواده گرانقدرشان به زائران و مسافران مراسمات خدمات ارائه خواهند داد.

مدیرکل اوقاف استان زنجان بیان کرد: حسینیه اعظم از روز شنبه تا دوشنبه این هفته در عوارضی آزادراه زنجان تهران موکب برپا خواهد کرد و غذای سبک ، چای و شربت و خدمات فرهنگی مثل پخش پوستر انجام خواهد داد.

او گفت: زینبیه اعظم زنجان موکب خود را در تجمعات شبانه میدان برپا نموده و هر شب به توزیع چای و شربت می پردازد و برپایی موکب خدمت رسانی در ایام تدفین رهبر شهید، در حال برنامه ریزی است.

حجت‌الاسلام کرمی گفت: امامزاده ابراهیم (ع) شهر سجاس خدابنده نیز شب یکشنبه مراسم بدرقه زائران امام شهید انقلاب را با سخنرانی امام جمعه و مرثیه سرایی مادحین شهرستان انجام خواهد داد و صبح یکشنبه دو اتوبوس از این امامزاده اهالی سجاس و روستاهای اطراف را به تهران اعزام خواهند شد.

او افزود: بقعه حضرت قیدارنبی (ع) در این ایام حزن و اندوه دومین شهادت رهبر دوم انقلاب میزبان توزیع ۵۰۰ بسته غذایی در بین نیازمندان از محل درآمدهای موقوفات شهرستان خدابنده خواهد بود و موکب مشترک اوقاف و امامزادگان خدابنده از سه شنبه تا پنج شنبه به مدت سه روز در میدان خروجی شهر قیدار به سمت تهران مستقر خواهد شد تا به خدمات رسانی به مردم بپردازد.

حجت‌الاسلام کرمی بیان کرد: همچنین امامزادگان هاشم و عوف(ع) و امامزاده جعفر (ع) شهر آببر طارم زنجانبرای میزبانی از مسافران اعلام آمادگی کرده اند و پذیرایی خواهند کرد.

مدیرکل اوقاف استان زنجان گفت: برخی از اقلام و تجهیزات موکب شهدای کربلای اوقاف استان زنجان نیز روز جمعه به تهران ارسال شد تا در مسیر بکار گرفته شود.

او گفت: شهادت امام و رهبر مبارز ما حضرت آیت الله العظمی امام سیدعلی حسینی خامنه ای توسط رژیم های غارتگر و تروریستی آمریکا و اسرائیل گواهی بر حقانیت راه ، شجاعت و شایستگی رهبری فوق العاده ایشان بود که باید با ادامه مقاومت حداکثری با هدایت جانشین شایسته ایشان تداوم داشته باشد.

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