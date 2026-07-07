وداع باشکوه مردم با رهبر شهید در قم

به گزارش خبرنگار میراثآریا، قم امروز میعادگاه دلهای داغداری بود که از نقاط مختلف کشور، برای وداع با رهبر شهید گرد هم آمدند؛ از روزها قبل، کاروانهای عزاداری از مناطق گوناگون کشور، خود را به شهر کریمه اهل بیت(ع) رساندند؛ مردمانی که کیلومترها راه را پیمودند تا در آخرین بدرقه، سهمی از وفاداری خود را به رهبر شهید اداء کنند.
از عصر دیروز، صحنها و شبستانهای مسجد مقدس جمکران، خیابانهای اطراف بلوار پیامبر اعظم(ص) مأمن عاشقانی شد که تمام دیشب را با اشک، دعا، نوحه و زمزمه وداع گذراندند و به صبح رساندند؛ بسیاری با وجود بسته بودن مسیرهای تردد، چندین کیلومتر را با پای پیاده پیمودند. گرمای سوزان قم نیز نتوانست ذرهای از شوق حضور آنان بکاهد؛ گویی همه آمدند تا بگویند؛ راه مردی که عمر خود را وقف عزت اسلام و ایران کرد، با رفتنش، همچنان با قدرت ادامه خواهد یافت.
ساعت ۶ صبح، با اقامه نماز بر پیکرهای مطهر شهداء به امامت آیتالله عبدالله جوادیآملی از مراجع عظام تقلید و با حضور علما و شخصیت های مختلف حوزوی، فرهنگی و سیاسی، فصل دیگری از این حماسه شروع شد؛ بعد از نماز، موج انسانی به حرکت درآمد؛ موجی که تا چشم کار میکرد، در هفت کیلومتر مسیر میان مسجد مقدس جمکران و آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) امتداد یافته بود.
خودروی حامل پیکرهای مطهر شهیدان به سختی و به آرامی در میان انبوه دلدادگان پیش میرفت؛ هر چند متر، سیل اشک و سلام و صلوات، حرکت کاروان را متوقف میکرد؛ مردم میخواستند آخرین نگاه، آخرین سلام و آخرین وداع با امامشان را از دست ندهند.
در جایجای مسیر، مداحان اهل بیت(ع) با نوحههایی سوزناک، آسمان شهر قم را آکنده از نوای مصیبت کردند؛ دستههای سوگواری از استانهای گوناگون، هر کدام با آیین و سبک محلی خود، سینه میزدند و نوحه میخوانند؛ از نغمههای آذری گرفته تا نوحههای جنوبی، از سینهزنیهای سنتی خراسان تا آیینهای عزاداری لرستان، خوزستان، گیلان، مازندران و ... ؛ گویی تمام ایران، فرهنگها و گویشهایش، امروز زیر پرچم عشق به ولایت، یکصدا شدند.
در میان خیل عزاداران، کودکان و خردسالانی که در آغوش پدران و مادران آرام گرفته بودند، سالمندانی که با گامهای لرزان، خود را به این مراسم رساندند و جانبازانی که بر ویلچر مسیر وداع را طی میکردند، جلوهای از حضور همه قشرها و نسلها در این بدرقه تاریخی را به نمایش گذاشتند.
پرچمهای سرخ «یا لثارات الحسین(ع)»، پرچمهای انتقام و پرچمهای جمهوری اسلامی ایران، بر فراز دستان مردم در هوا مواج و اشک بر گونهها جاری بود؛ ولی در نگاهها، عزم و استقامت موج میزد؛ در میان جمعیت، پلاکاردها و دستنوشتههای فراوانی با شعارهای محکومیت جنایتکاران و درخواست انتقام از ترامپ و نتانیاهو دیده میشد؛ شعارهایی که از دل مردمی بر میخاست که شهادت را پایان راه نمیدانند؛ بلکه آغاز فصل تازهای از مقاومت میشمارند.
امروز قم میزبان تجدید میثاق ملتی بود که آمدند، بگویند؛ خون شهید، خاموششدنی نیست؛ آمدند تا ثابت کنند؛ فاصلههای جغرافیایی، گرمای هوا، خستگی راه و دشواری مسیر، در برابر عشق به ولایت رنگ میبازد و این راه مقدس همچنان با پیروی از رهبر جدید انقلاب، آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای تداوم خواهد یافت.
پیکر رهبر شهید روز گذشته در میان جمعیت میلیونی عزاداران در تهران تشییع شده بود. پیکر ایشان امروز سهشنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ در شهر مقدس قم تشییع شد. همچنین روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه در شهرهای نجف و کربلا (عراق) و روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه جاری در مشهد مقدس تشییع و در حرم ملکوتی امام رضا(ع) به خاک سپرده میشود.
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