به گزارش خبرنگار میراثآریا، در ادامه راهبردهای ارتباطی و رسانهای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برای همراهی با آیین ملی تشییع و تدفین رهبر شهید، ادارهکل روابطعمومی و اطلاعرسانی این وزارتخانه با طراحی و ارسال ۲۵ بسته یکپارچه تبلیغاتی به اداراتکل سراسر کشور، زمینه اجرای هماهنگ و منسجم برنامههای اطلاعرسانی و فضاسازی محیطی را در سطح ملی فراهم کرد.
این اقدام با هدف ایجاد وحدت در پیام، انسجام در روایت رسانهای و تقویت بازنمایی ملی این رویداد تاریخی، از روزهای گذشته همزمان با برگزاری آیین وداع و تشییع در تهران آغاز شده و تا پایان مراسم در قم و مشهد ادامه خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، ادارهکل روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در قالب این برنامه سراسری، از تمامی روابطعمومیهای اداراتکل استانی خواست با بهرهگیری حداکثری از طرحهای ارسالی، نسبت به اکران و انتشار آنها در ساختمانهای اداری، ورودی مجموعهها، تاسیسات گردشگری، اماکن فرهنگی، تابلوهای اطلاعرسانی، نمایشگرهای دیجیتال، پایگاههای خبری، شبکههای اجتماعی و سایر بسترهای رسانهای اقدام کرده و مستندات اجرای برنامه را برای جمعبندی به مرکز ارسال کنند.
گزارشهای دریافتی از ۳۱ ادارهکل استانی نشان میدهد این طرحها با مشارکت گسترده استانها، در ساختمانهای ستادی و اجرایی، مراکز و تاسیسات گردشگری، فضاهای فرهنگی و تبلیغاتی، اماکن وابسته به وزارت میراثفرهنگی و همچنین در بسیاری از فضاهای شهری و شهرستانهای بزرگ کشور به اکران درآمده و فرایند اجرای آن همچنان ادامه دارد.
این گزارش میافزاید، هماهنگی و همافزایی شکلگرفته میان شبکه روابطعمومی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، جلوهای از ظرفیت ارتباطی این وزارتخانه در مدیریت یکپارچه پیام، انسجام رسانهای و همراهی با مطالبات ملی در مقاطع تاریخی به شمار میرود؛ ظرفیتی که با بسیج تمامی امکانات اطلاعرسانی، تلاش دارد تصویری هماهنگ، فاخر و شایسته از این رویداد ماندگار در حافظه تاریخی ملت ایران به نمایش بگذارد.
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