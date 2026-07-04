به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلیل جباری امروز ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵ در پی برگزاری جلسه شورای برنامه‌ریزی شهرستان اردبیل با حضور استاندار، گفت: در این جلسه و از محل اعتبارات استانی و بازآفرینی شهری ۴۵ میلیارد تومان برای پروژه‌های میراث‌فرهنگی شهرستان اردبیل مصوب شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل با اشاره به بازدید استاندار از روند مرمت و ساماندهی بنای تاریخی جمعه مسجد اردبیل، افزود: براین اساس مقرر شد ۱۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات شهرستان، پنج میلیارد تومان از اعتبارات استاندار و ۲۰ میلیارد تومان نیز از بازآفرینی شهری برای ساماندهی جمعه مسجد اردبیل اختصاص پیدا کند.

او تاکید کرد: همچنین اختصاص مبلغ ۵ میلیارد تومان اعتبار نیز برای مرمت پل تاریخی و مسجد جامع کلخوران از سوی استاندار اردبیل مصوب شد.

جباری با اشاره به آغاز مطالعات دو محور تاریخی شهر اردبیل با هدف توسعه هویت محور، ادامه داد: محور تاریخی محله اوچدکان با وجود ۱۱ بنای تاریخی واجد ویژگی‌های خاصی است که با شروع مطالعه این محور انتظار داریم با تخصیص اعتبار به عنوان پروژه پیشران در حوزه حفاظت و مرمت محدوده‌های تاریخی، اجرا شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل اضافه کرد: محور محله زینال هم دومین محور واجد ویژگی‌های خاص است که مشاغل و حرف سنتی کماکان در آن محور به فعالیت خود ادامه می‌دهند، می‌خواهیم مدل مرمت موفقی را در این محور نیز ارائه کنیم و اگر اکنون این مداخله را انجام ندهیم بسیاری از مواریث هویتی خود را از دست خواهیم داد.

انتهای پیام/