به گزارش خبرنگار میراث آریا، ایرج سپیدکار امروز ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵ گفت: با تکمیل فرآیند اعطای تسهیلات حمایتی به هنرمندان صنایع‌دستی از محل اعتبارات سال ۱۴۰۴، بیش از ۳۱ میلیارد تومان تسهیلات به ۲۷۸ از هنرمندان شهرستان نمین پرداخت شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نمین افزود: تسهیلات اعطایی از محل اعتبارات تبصره ۱۵ در قالب تفاهم‌نامه وزارت میراث‌فرهنگی با بنیاد علوی و بنیاد برکت، سهم مشاغل خانگی و همچنین سهم وزارت تامین شده است.

او تاکید کرد: حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی و تقویت زیرساخت‌های این حوزه از اولویت‌های اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل است و تلاش می‌شود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و اعتبارات موجود، زمینه رونق، تولید، بازاریابی و فروش محصولات صنایع‌دستی فراهم شود.

سپیدکار با اشاره به ظرفیت‌های ویژه شهرستان نمین به ویژه شهر ملی گلیم عنبران در حوزه صنایع‌دستی، ادامه داد: در سال ۱۴۰۵ نیز به شرط تامین اعتبارات، پرداخت تسهیلات و سایر اقدامات حمایتی با هدف ایجاد اشتغال پایدار و رونق صنایع‌دستی ادامه خواهد داشت.

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