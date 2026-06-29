به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز ۸ تیرماه ۱۴۰۵ در جلسه با بهرهبرداران و متقاضیان اقامتگاههای بومگردی و گردشگری کشاورزی، گفت: ایجاد و فعالیت تشکل حرفهای اقامتگاههای بومگردی و گردشگری کشاورزی استان اردبیل میتواند در پیگیری و رفع مشکلات این حوزه نقش بسزایی داشته باشد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل با تاکید بر لزوم برگزاری مجمع و انتخابات این تشکل در اسرع وقت، افزود: اداره کل میراثفرهنگی حامی این تشکل خواهد بود و با ایجاد آن، نماینده تشکل در سطح ملی نیز امکان فعالیت و پیگیری مشکلات و معرفی ظرفیتهای استان را خواهد داشت.
او با اشاره به لزوم برگزاری مستمر این جلسات به منظور احصا مشکلات، تاکید کرد: مشکلات مطرح شده در این جلسه به ویژه در زمینه زیرساختها، به صورت دستهبندی شده و در سطح شهرستانها و استان پیگیری میشود.
جباری ادامه داد: در ایام جنگ چهل روزه مسافران و گردشگرانی که وارد استان شدند اکثرا اقامتگاههای بومگردی، خانههای روستایی و جاذبههای طبیعی را برای اقامت و بازدید انتخاب کردند و این نشان میدهد که فرصت و ظرفیت مناسبی در سطح استان برای توسعه گردشگری روستایی و بومی وجود دارد که باید توجه ویژهای به آنها شود.
مدیرکل میراثفرهنگی استان اردبیل با اشاره به لزوم حفظ هویت در خدمات ارائه شده در بومگردیها، تصریح کرد: بومگردیها از مهمترین تاسیسات برای توسعه صنعت گردشگری هستند و در راستای معرفی ظرفیت بومگردیهای استان اقلام، ویدیوها و تابلوهای تبلیغاتی از سوی اداره کل میراثفرهنگی تولید میشود.
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