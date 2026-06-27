به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلیل جباری امروز شنبه 6 تیرماه 1405 با اعلام این خبر اظهار کرد: تفاهم‌نامه این اداره‌کل و بنیاد تعاون بسیج در راستای توسعه فعالیت‌های گردشگری اعم از برگزاری رویدادها، جشنواره‌ها، توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی و توسعه سفر منعقد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: برنامه‌ریزی، طراحی و برگزاری رویدادها، جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های گردشگری، توسعه، حمایت و توانمندسازی اقامتگاه‌های بوم‌گردی، طراحی و اجرای تورهای گردشگری و توسعه و ترویج گردشگری سلامت از جمله اهداف این تفاهم‌نامه است.

او با اشاره به اینکه اداره کل میراث‌فرهنگی تلاش می‌کند از ظرفیت همه تشکل‌ها و نهادها برای توسعه گردشگری استان استفاده کند، تاکید کرد: مجموعه رهرو سپهر ایرانیان متعهد شد برای برنامه‌ریزی، اجرا و مدیریت رویدادها و برنامه‌ها براساس بندهای تفاهم‌نامه اقدام کند.

جباری ادامه داد: اداره کل میراث‌فرهنگی نیز به منظور فراهم‌سازی زمینه فعالیت طرف مقابل، در امر صدور مجوزها، هماهنگی‌های اداری، پشتیبانی از برنامه‌ها، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، تسهیل در دسترسی به اطلاعات و سایر اقدامات لازم، نهایت همکاری را انجام خواهد داد.

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