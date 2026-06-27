۶ تیر ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۳

بررسی یازده طرح گردشگری در کمیته فنی سرمایه‌گذاری استان اردبیل

بررسی یازده طرح گردشگری در کمیته فنی سرمایه‌گذاری استان اردبیل

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان اردبیل از بررسی یازده طرح گردشگری در چهارمین جلسه کمیته فنی سرمایه‌گذاری استان خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نگار سریع‌الاطلاق امروز شنبه 6 تیرماه 1405 با اعلام این خبر گفت: با برگزاری چهارمین جلسه کمیته فنی سرمایه‌گذاری، یازده طرح گردشگری در این جلسه با حضور اعضا مورد بررسی قرار گرفت.

معاون سرمایه‌گذاری اداره کل میراث‌فرهنگی استان اردبیل افزود: اعضای کمیته فنی سرمایه‌گذاری پس از بررسی پرونده‌ها، با اجرای 9 طرح موافقت کردند، یک طرح مورد مخالفت قرار گرفت و مقرر شد یک طرح نیز پس از رفع مشکلات در جلسه آینده مجددا بررسی شود.

او تاکید کرد: دو هتل پنج ستاره، سه مجتمع گردشگری، دو سفره‌خانه سنتی، متل، واحد بومگردی، واحد پذیرایی و یک مرکز سرگرمی و تفریحی از جمله طرح‌های بررسی شده در این جلسه بودند که در شهرستان‌های اردبیل، مشگین‌شهر، کوثر و سرعین تقاضای سرمایه‌گذاری داشتند.

سریع‌الاطلاق با اشاره به برگزاری مستمر جلسات کمیته فنی سرمایه‌گذاری به منظور بررسی درخواست‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری استان، ادامه داد: برای طرح‌های بررسی شده در این جلسه بیش از 49هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است که در صورت اجرا می‌تواند برای 287 نفر اشتغال ایجاد کند.

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کد خبر 1405040600343
توحید سیف
دبیر مهدی ارجمند

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