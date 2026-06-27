بهگزارش خبرنگار میراثآریا، نگار سریعالاطلاق امروز شنبه 6 تیرماه 1405 با اعلام این خبر گفت: با برگزاری چهارمین جلسه کمیته فنی سرمایهگذاری، یازده طرح گردشگری در این جلسه با حضور اعضا مورد بررسی قرار گرفت.
معاون سرمایهگذاری اداره کل میراثفرهنگی استان اردبیل افزود: اعضای کمیته فنی سرمایهگذاری پس از بررسی پروندهها، با اجرای 9 طرح موافقت کردند، یک طرح مورد مخالفت قرار گرفت و مقرر شد یک طرح نیز پس از رفع مشکلات در جلسه آینده مجددا بررسی شود.
او تاکید کرد: دو هتل پنج ستاره، سه مجتمع گردشگری، دو سفرهخانه سنتی، متل، واحد بومگردی، واحد پذیرایی و یک مرکز سرگرمی و تفریحی از جمله طرحهای بررسی شده در این جلسه بودند که در شهرستانهای اردبیل، مشگینشهر، کوثر و سرعین تقاضای سرمایهگذاری داشتند.
سریعالاطلاق با اشاره به برگزاری مستمر جلسات کمیته فنی سرمایهگذاری به منظور بررسی درخواستهای سرمایهگذاری در حوزه گردشگری استان، ادامه داد: برای طرحهای بررسی شده در این جلسه بیش از 49هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری پیشبینی شده است که در صورت اجرا میتواند برای 287 نفر اشتغال ایجاد کند.
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