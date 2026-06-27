به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری گفت: براساس تفاهمنامه منعقده بین اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و سازمان نظام مهندسی، طرحهای گردشگری از تخفیف ویژه در خدمات مهندسی بهرهمند میشوند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل افزود: براساس این تفاهمنامه طرحهای گردشگری در داخل محدوده شهرها از تخفیف ۴۰ درصدی و در خارج از محدوده و داخل حریم شهرها از تخفیف ۶۰ درصدی در خدمات مهندسی بهرهمند خواهند شد.
او تاکید کرد: همچنین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل برای طرحهای گردشگری داخل روستاها که مجوز تاسیس از اداره کل میراثفرهنگی دارند تخفیف ۵۰ درصدی در خدمات مهندسی ارائه میکند.
جباری با اشاره به اینکه هدف از انعقاد این تفاهمنامهها تلاش برای تسهیل شرایط سرمایهگذاری در حوزه گردشگری استان است، ادامه داد: درخصوص طرحهای مشترک کشاورزی و گردشگری نیز به تفکیک تاسیسات اجرایی و سازههای طرح، تخفیفات متناسب زیرفضاهای گردشگری و کشاورزی از سوی نظام مهندسی اعمال میشود.
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