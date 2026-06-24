به گزارش خبرنگار میراث آریا، شامگاه سه‌شنبه دوم تیرماه ۱۴۰۵ در نشست ستاد اقتصاد دانش‌بنیان استان اردبیل، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری با تأکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر این استان در حوزه گردشگری، از طرح «گردشگری سلامت هوشمند» استقبال و بر ضرورت توسعه و اجرای آن تأکید کرد.

در این جلسه با اشاره به تنوع اقلیمی، جاذبه‌های طبیعی، چشمه‌های آبگرم و ظرفیت‌های درمانی استان اردبیل، طرح گردشگری سلامت هوشمند به عنوان یکی از مسیرهای مهم توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و جذب گردشگران داخلی و خارجی مورد توجه قرار گرفت.

معاون علمی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه ترکیب فناوری‌های نوین با ظرفیت‌های گردشگری سلامت می‌تواند ارزش افزوده قابل توجهی برای استان ایجاد کند، خواستار تدوین و ارائه یک طرح و پروژه مشخص در این حوزه شد تا پس از بررسی‌های کارشناسی، زمینه حمایت و اجرای آن فراهم شود.

حسین افشین تأکید کرد: با توجه به ظرفیت‌های بالای استان اردبیل در حوزه گردشگری و سلامت، اجرای یک پروژه هدفمند و مبتنی بر فناوری می‌تواند به الگویی موفق در کشور تبدیل شود.

در این نشست همچنین بر همکاری دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان برای پیشبرد این طرح و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود استان تأکید شد.

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