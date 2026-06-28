به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری روز یکشنبه ۷ تیرماه جاری با اشاره به اینکه رسیدگی به وضعیت بناهای تاریخی از وظایف اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان است، گفت: متاسفانه برخی از بناهای تاریخی ارزشمند که در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دارند، از شرایط نگهداری مطلوب برخوردار نیستند و این موضوع می‌تواند به آسیب‌دیدگی و تخریب تدریجی این آثار منجر شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل از دستگاه‌های اجرایی خواست با حساسیت ویژه نسبت به حفاظت و نگهداری این آثار ارزشمند اقدام کرده و مسئولیت خود را در صیانت از میراث تاریخی کشور به‌درستی ایفا کنند.

او با تاکید بر اینکه براساس قوانین و مقررات، دستگاه‌های اجرایی بهره‌بردار از بناهای تاریخی موظف هستند از محل منابع و اعتبارات داخلی خود هزینه‌های مربوط به حفاظت، نگهداری و مرمت این آثار را تامین و پرداخت کنند، افزود: عمل به این تکلیف قانونی نقش مهمی در جلوگیری از فرسایش و تخریب بناهای تاریخی و حفظ این سرمایه‌های ارزشمند برای نسل‌های آینده دارد.

جباری همچنین از آمادگی این اداره‌کل برای همکاری با دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: اداره‌کل میراث‌فرهنگی می‌تواند در زمینه ارائه خدمات کارشناسی، تهیه طرح‌های حفاظتی و مرمتی، نظارت فنی و اجرای عملیات حفاظت و مرمت، همکاری و مساعدت لازم را با دستگاه‌های بهره‌بردار داشته باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل در پایان بر لزوم هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و اداره‌کل میراث‌فرهنگی برای صیانت از آثار تاریخی استان تاکید کرد و ادامه داد: حفظ بناهای تاریخی، حفظ هویت، فرهنگ و اصالت این سرزمین است و تحقق این مهم نیازمند مشارکت، مسئولیت‌پذیری و اهتمام جدی همه دستگاه‌های اجرایی است.

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