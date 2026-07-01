به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری روز سه شنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۵ در جلسه شورای اداری شهرستان مشگین‌شهر که با حضور استاندار اردبیل برگزار شد، گفت: پرونده ثبت روستای موئیل مشگین‌شهر در فهرست جهانی بهترین روستاهای گردشگری تکمیل و ارسال شده است اما نیازمند تداوم اقدامات تا بررسی نهایی سازمان جهانی هستیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: برخی اقدامات در زمینه توسعه زیرساخت‌ها، جداره‌سازی و آماده‌سازی محیط روستای موئیل در حال انجام است که از دستگاه‌های اجرایی مرتبط انتظار داریم در تکمیل این پروژه‌ها تسریع شود.

او همچنین با اشاره به پیشرفت پروژه موزه باستان‌شناسی مشگین‌شهر، تاکید کرد: این پروژه در مرحله تکمیل و تجهیز قرار دارد و انتظار داریم با تامین اعتبارات لازم در اسرع وقت موزه باستان‌شناسی مشگین‌شهر را در اختیار عموم علاقمندان و اهالی مشگین‌شهر قرار دهیم.

جباری ادامه داد: تکمیل موزه باستان‌شناسی حدود ۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که حدود ۱۵ میلیارد تومان از این مبلغ از محل اعتبارات سفر استاندار به مشگین‌شهر تامین خواهد شد و برای تامین مابقی از محل اعتبارات ملی نیز رایزنی‌های لازم را انجام می‌دهیم.

انتهای پیام/