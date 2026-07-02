به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵ در نشست فصلی یک روزه با روسای ادارات و نمایندگیهای میراثفرهنگی شهرستانها، گفت: با عبور از دوران جنگ میتوانیم شاهد رونق مجدد صنعت گردشگری باشیم و شهرستانهای مختلف استان برای این برهه برنامهریزیهای لازم را انجام دهند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل افزود: همچنین با آغاز فصل تابستان شاهد شروع موج جدید مسافرتها هستیم که بر این اساس نیز لازم است همه شهرستانها با برگزاری جلسات ستاد سفر، اقدامات لازم را برای میزبانی شایسته از گردشگران تابستانی انجام دهند.
او تاکید کرد: تعامل با فرمانداران، نمایندگان مجلس و سایر دستگاههای اجرایی شهرستانها از مهمترین انتظاراتی است که جود دارد و میتواند در پیشبرد اهداف اداره کل در سطح استان موثر باشد.
جباری با اشاره به سایر اقدامات لازم در شهرستانها، ادامه داد: مسئول اداره یا نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در هر شهرستان برنامهها و اهداف کمی و همچنین چالشهای پیشروی آن اهداف را نیز مشخص کند.
مدیرکل میراثفرهنگی استان اردبیل تصریح کرد: همچنین پروژههای مهم هر شهرستان در تعامل با فرمانداران مشخص و پیگیری شود تا از محل اعتبارات سفر استاندار برای این پروژههای مهم اعتبار اختصاص پیدا کند.
او خاطرنشان کرد: از مسئولان شهرستانها انتظار میرود تعامل خوبی با ذینفعاون اداره داشته باشند و با برگزاری جلسات در حضور آنها، مشکلات هر حوزه احصا شود.
جباری با اشاره به لزوم تعریف و اجرای رویدادهای متناسب با ظرفیتها در هر شهرستان، گفت: تولید محتوا و تبلیغات ظرفیتهای گردشگری شهرستانها باید مورد توجه واقع شود که میتواند موجب جذب گردشگران و معرفی ظرفیتهای هر شهرستان باشد.
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