بهگزارش خبرنگار میراثآریا، همزمان با برگزاری آیینهای سوگواری در رثای رهبر شهید انقلاب اسلامی، یوسف سلمانخواه مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گیلان به همراه محمد علیجانی نماینده مردم شهرستانهای رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی، مسئولان محلی و اقشار مختلف مردم ولایتمدار در مراسم عزاداری شهرستان رودسر حضور یافتند و با آرمانهای مقدس انقلاب اسلامی ، شهدا و فرهنگ مقاومت تجدید میثاق کردند.
در ادامه این مراسم، آیین معنوی بدرقه کاروان زائران اعزامی از رودسر به مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی با شکوهی خاص برگزار شد. این حضور تجلی همبستگی، وفاداری و پیوند عمیق مردم و مسئولان دیار میرزا کوچک جنگلی با فرهنگ ایثار، شهادت و ارزشهای عاشورایی است که همواره در بزنگاههای تاریخی، الهامبخش اقتدار و انسجام ملی بوده است.
انتهای پیام/
نظر شما