۱۵ تیر ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۵

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان گیلان تأکید کرد

تجلی قدرت ملی و سرمایه اجتماعی در میعادگاه شهدای ذهاب رشت /"حماسه وفاداری گیلانی‌ها در سوگ رهبر شهید انقلاب اسلامی

تجلی قدرت ملی و سرمایه اجتماعی در میعادگاه شهدای ذهاب رشت /"حماسه وفاداری گیلانی‌ها در سوگ رهبر شهید انقلاب اسلامی

هم‌زمان با آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران، تجمع عظیم مردم ولایتمدار رشت در میدان شهدای ذهاب با حضور استاندار گیلان و مسئولان ارشد استان برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، هم‌زمان با برگزاری آیین باشکوه تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران، میدان شهدای ذهاب رشت یک‌صدا تجلی‌گاه عشق، دلدادگی و میثاق دوباره با آرمان‌های والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود.

در این همایش عظیم و عاشورایی که با حضور نماینده عالی دولت در استان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و جمع کثیری ازمسئولین ارشد استانی همراه بود، مدیرکل، معاونین و کارکنان میراث‌فرهنگی ،گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان هم‌گام با مردم متدین و انقلابی رشت ایستادند تا پیوند ناگسستنی فرهنگ عاشورایی و هویت ملی این مرز و بوم را فریاد زنند.

یوسف سلمان‌خواه مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان، در حاشیه این مراسم با ابراز تسلیت و تعزیت شهادت امام مجاهد، اظهار کرد: آنچه امروز در سراسر کشور و میدان شهدای ذهاب رشت در جریان است، فراتر از یک تجمع مردمی، نمایش اقتدار، وفاداری و انسجام ملت در پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبر شهید است. 

 او با تأکید بر اهمیت ابعاد تاریخی و اجتماعی این رخداد، افزود: اجتماع عظیم مردم، نماد عشق و همبستگی و بازتاب‌دهنده سرمایه اجتماعی ارزشمند کشور است که باید به‌عنوان یک سرمایه‌ راهبردی، مورد صیانت و بازخوانی قرار گیرد.

سلمان‌خواه همچنین با قدردانی از دستور مقام عالی وزارت و تصمیم وزارتخانه برای ثبت ملی این آیین، تصریح کرد: مهم‌ترین رکن قدرت ملی، مردمی هستند که امروز با حضور تاریخی خود، پیوند عمیق میان هویت ملی، ارزش‌های دینی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در برابر افکار عمومی جهان به نمایش گذاشتند و ضروری است که تجلی حضور حماسی و هویت تمدنی ملت ایران در فهرست میراث ناملموس کشور ثبت شود. 

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان در پایان با تحلیل ماهیت این رخداد خاطر نشان کرد:حقیقتی که طی روزهای اخیر در سراسر کشور به عنوان روایت بدرقه تاریخی رهبر شهید انقلاب اسلامی به نمایش درآمد؛ ثابت کرد که ملت ایران با همبستگی، از استقلال و عزت خود پاسداری می‌کند و این اجتماع عظیم، تداوم راه شهیدان سرافراز وطن و سندی روشن از اقتدار و قدرت نرم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی می باشد.

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کد خبر 1405041501012
سپیده آشفته‌پور لیلاکوهی
دبیر مهدی ارجمند

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