به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، هم‌زمان با برگزاری آیین باشکوه تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران، میدان شهدای ذهاب رشت یک‌صدا تجلی‌گاه عشق، دلدادگی و میثاق دوباره با آرمان‌های والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود.

در این همایش عظیم و عاشورایی که با حضور نماینده عالی دولت در استان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و جمع کثیری ازمسئولین ارشد استانی همراه بود، مدیرکل، معاونین و کارکنان میراث‌فرهنگی ،گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان هم‌گام با مردم متدین و انقلابی رشت ایستادند تا پیوند ناگسستنی فرهنگ عاشورایی و هویت ملی این مرز و بوم را فریاد زنند.

یوسف سلمان‌خواه مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان، در حاشیه این مراسم با ابراز تسلیت و تعزیت شهادت امام مجاهد، اظهار کرد: آنچه امروز در سراسر کشور و میدان شهدای ذهاب رشت در جریان است، فراتر از یک تجمع مردمی، نمایش اقتدار، وفاداری و انسجام ملت در پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبر شهید است.

او با تأکید بر اهمیت ابعاد تاریخی و اجتماعی این رخداد، افزود: اجتماع عظیم مردم، نماد عشق و همبستگی و بازتاب‌دهنده سرمایه اجتماعی ارزشمند کشور است که باید به‌عنوان یک سرمایه‌ راهبردی، مورد صیانت و بازخوانی قرار گیرد.

سلمان‌خواه همچنین با قدردانی از دستور مقام عالی وزارت و تصمیم وزارتخانه برای ثبت ملی این آیین، تصریح کرد: مهم‌ترین رکن قدرت ملی، مردمی هستند که امروز با حضور تاریخی خود، پیوند عمیق میان هویت ملی، ارزش‌های دینی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در برابر افکار عمومی جهان به نمایش گذاشتند و ضروری است که تجلی حضور حماسی و هویت تمدنی ملت ایران در فهرست میراث ناملموس کشور ثبت شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان در پایان با تحلیل ماهیت این رخداد خاطر نشان کرد:حقیقتی که طی روزهای اخیر در سراسر کشور به عنوان روایت بدرقه تاریخی رهبر شهید انقلاب اسلامی به نمایش درآمد؛ ثابت کرد که ملت ایران با همبستگی، از استقلال و عزت خود پاسداری می‌کند و این اجتماع عظیم، تداوم راه شهیدان سرافراز وطن و سندی روشن از اقتدار و قدرت نرم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی می باشد.

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