به گزارش خبرنگار میراث آریا، هادی حق‌شناس عصر امروز شنبه ۱۳ تیرماه با حضور در مصلای امام خمینی(ره)، به منظور شرکت در مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی از حضور گسترده و باشکوه مردم از سراسر کشور در این آیین تاریخی خبر داد.

استاندار گیلان با بیان اینکه، تمامی ۱۷ شهرستان استان گیلان برای اعزام زائران سازماندهی شده‌ است، اظهار کرد: این کاروان‌ها که به یاد ۱۶۸ شهید دانش‌آموز میناب نام‌گذاری شده‌، از ساعت ۲۴ امشب از رشت و سایر شهرستان‌ها به سمت تهران اعزام می‌شوند تا در مراسم باشکوه تشییع پیکر امام مجاهد و قائد امت حضور یابند.

او با تأکید بر تأمین نظم و امنیت زائران و شرایط مناسب تردد در تهران افزود: با وجود تعطیلی‌ها، تردد در مسیرهای منتهی به مصلای امام خمینی(ره) روان است و خودروها تا نزدیکی محل مراسم، امکان تردد دارند.

حق شناس همچنین از آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان گیلان خبر داد و گفت: علاوه بر پشتیبانی از کاروان‌های اعزامی، به دلیل حضور مسافران در استان، کلیه دستگاه‌ها برای ارائه خدمات مطلوب در حالت آماده‌باش قرار دارند.

استاندار گیلان با اعلام برگزاری مراسم همزمان در گیلان تصریح کرد: در روز دوشنبه همزمان با تشییع در تهران، مراسمی در میدان شهدای ذهاب رشت و سایر شهرستان‌ها برگزار می‌شود. همچنین آیین بزرگداشت سومین روز شهادت شهدا نیز شنبه آینده، ۲۰ تیرماه در مصلای امام خمینی(ره) رشت و مساجد جامع شهرستان‌های استان برپا خواهد شد.

او در پایان با دعوت از عموم مردم برای شرکت در مراسم، حضور و مشارکت آحاد جامعه را نمایش وحدت، همبستگی و وفاداری ملت ایران به آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در برابر دیدگان جهانیان توصیف کرد.

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