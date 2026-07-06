نظارت مدیرکل میراث فرهنگی و فرماندار کهگیلویه و بویر احمد بر روند پذیرایی از زائران

انتهای پیام/
میراث آریا ـ عباس رسولی فرماندار شهرستان دنا و سید مجتبی امیرحسینی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور میدانی در محور یاسوج-اصفهان: روند خدمترسانی سه موکب اصلی و زیرساختهای پذیرایی از زوار تشییع قائد امت اسلامی را مورد پایش قرار دادند. در این بازدیدِ نظارتی، تیم مدیریتیِ مذکور ضمن بررسی میدانیِ وضعیتِ اقلام رفاهی و ایمنی مسیرها: دستورات لازم برای رفع فوری نواقص موجود و بسیج حداکثری ظرفیتهای اقامتی و گردشگری شهرستان را صادر کردند. مسئولان تأکید کردند: هیچ کمکاری در مسیر میزبانی از عاشقان ولایت پذیرفته نیست و تمامی دستگاههای اجرایی باید تا پایان آیین تشییع، در آمادهباش عملیاتی باقی بمانند.
کد خبر 1405041501043
دبیر محمد آوخ
نظر شما