نظارت مدیرکل میراث فرهنگی و فرماندار کهگیلویه و بویر احمد بر روند پذیرایی از زائران

میراث آریا ـ عباس رسولی فرماندار شهرستان دنا و سید مجتبی امیرحسینی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور میدانی در محور یاسوج-اصفهان: روند خدمت‌رسانی سه موکب اصلی و زیرساخت‌های پذیرایی از زوار تشییع قائد امت اسلامی را مورد پایش قرار دادند. در این بازدیدِ نظارتی، تیم مدیریتیِ مذکور ضمن بررسی میدانیِ وضعیتِ اقلام رفاهی و ایمنی مسیرها: دستورات لازم برای رفع فوری نواقص موجود و بسیج حداکثری ظرفیت‌های اقامتی و گردشگری شهرستان را صادر کردند. مسئولان تأکید کردند: هیچ کم‌کاری در مسیر میزبانی از عاشقان ولایت پذیرفته نیست و تمامی دستگاه‌های اجرایی باید تا پایان آیین تشییع، در آماده‌باش عملیاتی باقی بمانند.