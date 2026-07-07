بهگزارش خبرنگار میراثآریا، هاجر شریفی امروز ۱۶ تیرماه با اعلام این مطلب گفت: با توجه به لزوم ارائه بهترین خدمات به مشایعتکنندگان پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، کارشناسان این اداره بهصورت فعال و مستمر از موکبهای مستقر در مسیرهای تردد مسافران اعزامی برای تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت بازدید کردند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان ادامه داد: براین اساس، کارشناسان این اداره باهدف تسهیل امور مسافران و ارتقای کیفیت خدمات، از چندین نقطه استراتژیک در مسیر عبور که شامل شهر بادرود موکب حسینیه مرکز شهر مستقر در مجتمع خدماتی رفاهی بینراهی وادی، طرقرود موکب شهرداری مستقر در مجتمع خدماتی رفاهی آفتاب، موکب مستقر در امامزاده شاه سلطان حسین واقع در ابیازن و موکب مستقر در مجتمع گردشگری طباطبایی بازدید و بازرسی کردند.
شریفی افزود: در این بازدیدها، میزان آمادگی بخش پذیرایی، استانداردهای بهداشتی و کیفیت خدمات ارائهشده به مسافران عزیز مورد ارزیابی قرار گرفت تا اطمینان حاصل شود که در این مراسم باشکوه، خدمات به بهترین نحو ممکن ارائه میشود.
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