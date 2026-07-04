۱۳ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۶

مدیرکل میراث‌فرهنگی اصفهان خبر داد

آغاز فصل دوم کاوش‌های باستان‌شناسی محوطه کمرزرین اصفهان

آغاز فصل دوم کاوش‌های باستان‌شناسی محوطه کمرزرین اصفهان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان از برنامه‌ریزی به‌منظور آغاز فصل دوم کاوش‌های باستان‌شناسی محوطه کمرزرین خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده امروز ۱۳ تیرماه با اعلام این مطلب گفت: باهدف حفاظت از میراث تاریخی شهر اصفهان، فصل دوم کاوش‌های باستان‌شناسی در محوطه کمرزرین اصفهان آغاز خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: این فصل کاوش در محوطه کمرزرین اصفهان با همکاری سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های باستان‌شناسی و احیای میراث تاریخی اصفهان عملیاتی خواهد شد.

کرم‌زاده افزود: با توجه به هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده تا ۲ ماه دیگر، فصل دوم کاوش‌های باستان‌شناسی محوطه تاریخی کمرزرین اصفهان آغاز خواهد شد.

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کد خبر 1405041300899
سعید احمدی
دبیر مهدی ارجمند

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