به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد سلیمی، دبیرکل کمیسیون ملی آیسسکو و سرپرست مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور، امروز پنجشنبه ۱۱ تیرماه، با همراهی امیر کرم‌زاده، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان و مدیرکل آموزش و پرورش استان، از روند اجرای پروژه موزه منطقه‌ای اصفهان در مجموعه تاریخی کارخانه ریسباف بازدید کرد.

در جریان این بازدید، ظرفیت‌های مجموعه ریسباف برای ایفای نقش در دیپلماسی فرهنگی جهان اسلام و توسعه همکاری‌های بین‌المللی در حوزه میراث‌فرهنگی، موزه‌داری، صنایع‌دستی و گردشگری مورد بررسی قرار گرفت.

در این بازدید، محمد سلیمی و امیر کرم‌زاده بر راه‌اندازی موزه جهان اسلام در بخشی از مجموعه تاریخی ریسباف که در آینده به عنوان موزه منطقه‌ای اصفهان فعالیت خواهد کرد، به توافق رسیدند.

بر اساس این توافق، مقرر شد با بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای عضو آیسسکو، زمینه ایجاد موزه جهان اسلام در این مجموعه فراهم شود تا آثار، ظرفیت‌های فرهنگی و میراث مشترک کشورهای اسلامی در فضایی تخصصی و بین‌المللی به نمایش گذاشته شود.

این اقدام، گامی مؤثر در راستای تقویت جایگاه بین‌المللی موزه منطقه‌ای اصفهان، توسعه دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل مجموعه تاریخی ریسباف به یکی از مهم‌ترین مراکز تعاملات فرهنگی و موزه‌ای جهان اسلام ارزیابی می‌شود.

در جریان این بازدید همچنین بر گسترش همکاری‌های مشترک میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، کمیسیون ملی آیسسکو و مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور در زمینه اجرای برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، موزه‌ای و معرفی ظرفیت‌های تمدنی کشورهای اسلامی تأکید شد.

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