به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سعید ملکیان گفت: باهدف حمایت از صنایع‌دستی، هنرهای سنتی، تولید، توسعه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار، نشست مشترک فرماندار ورزنه، بخشدار رودشت، مدیر جهاد کشاورزی و ریاست و کارشناسان اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورزنه و همچنین جمعی از فعالان حوزه‌های صنایع‌دستی، صنعتی و گردشگری شهرستان با رئیس بنیاد برکت استان اصفهان در حوزه‌های کشاورزی، شیلات، دامداری، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورزنه ادامه داد: در این نشست، ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود برای بهره‌مندی تعاونی‌ها از تسهیلات و حمایت‌های بنیاد برکت باهدف تکمیل زنجیره ارزش تولید، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، افزایش بهره‌وری، ایجاد ارزش‌افزوده، تقویت اشتغال و رونق اقتصادی شهرستان موردبررسی و تبادل‌نظر قرار گرفت.

شهاب ثابت‌راسخ رئیس بنیاد برکت استان اصفهان نیز در این نشست با تأکید بر نقش تعاونی‌ها در توسعه اقتصادی شهرستان، گفت: حمایت هدفمند از بخش تولید و فراهم‌سازی زمینه بهره‌مندی فعالان اقتصادی از تسهیلات حمایتی، یکی از اولویت‌های مهم مدیریت شهرستان است و تکمیل زنجیره ارزش محصولات صنایع‌دستی، کشاورزی، دامی و شیلاتی می‌تواند ضمن افزایش درآمد تولیدکنندگان، زمینه کاهش خام‌فروشی و توسعه پایدار را فراهم سازد.

رئیس بنیاد برکت استان اصفهان ضمن تشریح ظرفیت‌ها و بسته‌های حمایتی این بنیاد، آمادگی بنیاد برکت را برای همکاری با طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و اشتغال‌زا اعلام و بر تسریع در فرآیند بررسی و حمایت از طرح‌های واجد شرایط تأکید کرد.

در ادامه، نمایندگان شرکت‌های تعاونی شهرستان، مسائل، نیازها و پیشنهادهای خود را در زمینه تأمین مالی، توسعه واحدهای تولیدی، صنایع فرآوری، بازاریابی و تکمیل زنجیره ارزش مطرح کردند و راهکارهای لازم برای بهره‌گیری از تسهیلات و حمایت‌های موجود موردبررسی قرار گرفت.

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