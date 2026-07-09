۱۸ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۱

آمادگی شهرستان های مواصلاتی به مشهدالرضا(ع) برای بدرقه آقای شهید ایران

آمادگی شهرستان های مواصلاتی به مشهدالرضا(ع) برای بدرقه آقای شهید ایران

آمادگی شهرستان های مواصلاتی به مشهدالرضا(ع) برای بدرقه آقای شهید ایران

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انتهای پیام/

کد خبر 1405041801213
سید حسن ایزانلو
دبیر محمد آوخ

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