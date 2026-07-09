https://www.chtn.ir/x4sdM۱۸ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۱ کد خبر 1405041801213 فیلم خبری آمادگی شهرستان های مواصلاتی به مشهدالرضا(ع) برای بدرقه آقای شهید ایران آمادگی شهرستان های مواصلاتی به مشهدالرضا(ع) برای بدرقه آقای شهید ایران دریافت 17 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405041801213 سید حسن ایزانلو دبیر محمد آوخ برچسبها رهبر شهید خراسان رضوی #مشهد مقدس پربینندهترینها فیلم اقامه نماز بر پیکرهای مطهر شهدای خانواده رهبر شهید در مسجد مقدس جمکران بازدید مدیرکل میراثفرهنگی قم از مراکز اسکان زائران مراسم بدرقه آقای شهید… لحظه ورود پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب به مسجد مقدس جمکران ساعت ۶ صبح مراسم نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در قم برگزار میشود
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